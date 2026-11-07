Tigre-siberiano macho é solto na Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash, Cazaquistão

A reintrodução do tigre-siberiano à natureza do Cazaquistão avança com a soltura do macho chamado Amur na Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash. O animal junta-se à fêmea Ümit, marcando uma etapa crítica em um projeto que visa testar a capacidade de adaptação desses felinos em um território onde a sobrevivência dependerá exclusivamente da autonomia biológica, sem suporte alimentar humano.

Photo: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under GFDL 1.2 Сибирский тигр

A dinâmica da cadeia alimentar no Ile-Balkhash

A viabilidade do projeto repousa na capacidade dos predadores de se integrarem aos ciclos naturais da região. Segundo o Ministro da Ecologia e Recursos Naturais do Cazaquistão, Alibek Kuantyrov, os tigres não receberão alimentação artificial; a expectativa é que ocupem o topo da hierarquia alimentar, atuando como reguladores da fauna local.

O cardápio natural dos animais na reserva deverá incluir espécies de ungulados, com destaque para os kulans, cuja população é monitorada e mantida na área. Além disso, a competição interespecífica levará os tigres a caçar outros predadores, como lobos, processo que, segundo Kuantyrov, faz parte da autorregulação da natureza. "Eles devem caçar por conta própria. Entre suas presas podem estar lobos e kulans. Atualmente, a natureza se regula sozinha, mas o tigre ocupa o nível mais alto da cadeia alimentar", afirmou o ministro.

Infraestrutura biológica e habitat

O sucesso da reintrodução na delta do rio Ili e nas margens do lago Balkhash não depende apenas da soltura dos animais, mas da densidade de biomassa disponível. Para sustentar a presença dos felinos, a administração da reserva tem focado no aumento das populações de javalis selvagens e cervos budegigantes, que formam a base alimentar essencial para a espécie.

A soltura de Amur desloca o projeto de uma fase de experimentação individual para a observação de interações sociais e reprodutivas. O monitoramento agora se volta para a capacidade de sobrevivência dos dois espécimes e a possibilidade de procriação, fator que determinará se a iniciativa resultará em uma população selvagem sustentável ou em casos isolados de adaptação.