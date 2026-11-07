Filhos de Bolsonaro obtiveram cidadania italiana em 58 dias, informa governo da Itália

O governo da Itália informou oficialmente à Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira (6), que o processo de reconhecimento da cidadania italiana dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro — Flávio, Carlos e Eduardo — foi concluído em 58 dias após a apresentação formal da documentação na Embaixada da Itália em Brasília. As informações foram detalhadas pela subsecretária do Ministério das Relações com o Parlamento, Matilde Siracusano, em resposta a questionamentos da oposição.

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De acordo com a cronologia apresentada pelo governo italiano, Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a ingressar na lista de espera consular, em 2020. Carlos e Flávio submeteram seus registros cerca de um ano depois. A documentação comprobatória da descendência (origem na região do Vêneto, século XIX) foi entregue em 8 de novembro de 2022, logo após o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. O reconhecimento da cidadania para os três irmãos ocorreu em 5 de janeiro de 2023.

A celeridade do processo tornou-se objeto de debate no Parlamento italiano devido ao contraste com a média de espera nos consulados da Itália no Brasil, que historicamente chegava a cerca de dez anos. O deputado Angelo Bonelli, da Aliança Verde e de esquerda, argumentou que o prazo reduzido indica um possível tratamento privilegiado. Bonelli afirmou a intenção de formalizar uma denúncia à Justiça italiana para apurar se houve pressões políticas ou solicitações especiais, mencionando a proximidade ideológica entre os irmãos Bolsonaro e o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

Quanto à emissão dos passaportes, os dados governamentais indicam que:

Flávio Bolsonaro obteve o documento em 8 de novembro de 2023;

Eduardo e Carlos Bolsonaro obtiveram seus passaportes entre abril e junho de 2024.

A subsecretária Matilde Siracusano sustentou que a documentação apresentada estava completa e em conformidade com as normas vigentes, afirmando que a tramitação administrativa seguiu rigorosamente os procedimentos consulares e a legislação aplicável. O caso ocorre em paralelo a debates no parlamento italiano sobre restrições à concessão de cidadania por direito de sangue (jus sanguinis) para descendentes nascidos no exterior.