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Argentina estuda substituir múltiplos impostos sobre a receita por um IVA único

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Empresas na Argentina podem deixar de lidar com a complexidade de múltiplos tributos sobre a receita para operar com um sistema centralizado de Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O Ministério da Economia do país estuda a eliminação de taxas como o imposto sobre cheques bancários e o imposto sobre a renda bruta, visando reduzir a carga administrativa e os custos operacionais do setor produtivo.

O fim da cascata tributária

Atualmente, o empresário argentino enfrenta o efeito cascata: o imposto sobre a renda bruta é cobrado em cada etapa da cadeia de produção, o que encarece o produto final. Na prática, a transição para um IVA único mudaria a lógica da cobrança, transferindo a carga tributária do faturamento para o consumo final. Para a empresa, isso significa a possibilidade de abater créditos tributários de insumos, diminuindo a necessidade de capital de giro.

Outro ponto crítico é a taxa sobre cheques bancários. Como esse tributo incide sobre cada transação financeira, ele penaliza a formalização dos fluxos de caixa e eleva os custos operacionais, especialmente em um cenário de alta inflação. A remoção desse encargo visa incentivar o uso de instrumentos bancários e a legalização de transações.

O caminho entre o governo federal e as províncias

A implementação dessa mudança depende de um ajuste na divisão do dinheiro. Como o imposto sobre a renda bruta é a base do financiamento dos governos provinciais, a substituição por um IVA federal exige a criação de um novo mecanismo de repasse de verbas do centro para as regiões.

Para quem produz, o resultado final da reforma não dependerá apenas da simplificação dos formulários, mas da alíquota que será fixada para esse IVA único e de como as províncias serão compensadas financeiramente para não criarem novas barreiras locais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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