Haitianos em fúria: tropas salvadorenhas ampliam presença e geram alerta de ocupação

Centenas de haitianos protestaram em Canaan, ao norte de Porto Príncipe, contra a presença de mais de 2.000 militares de El Salvador em território haitiano. A operação, reportada pela teleSUR, foi justificada oficialmente como uma missão de resgate de quatro aerotécnicos da Força de Supressão de Gangues de El Salvador, desaparecidos em 18 de outubro após uma emboscada criminosa na capital.

Photo: YouTube – Просмотр/сохранение архивных версий на archive.org by La Prensa Gráfica, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Солдаты армии Сальвадора

Na prática, a magnitude do contingente enviado — superando a escala de uma simples operação de busca e salvamento — levanta questionamentos sobre a real natureza da missão. A proporção de tropas sugere a transição de um resgate pontual para uma presença militar de longo prazo, o que já é classificado por observadores internacionais como uma ocupação militar.

Líderes comunitários e manifestantes na planície de Cul-de-Sac denunciam que as incursões militares estrangeiras aumentam a vulnerabilidade da população civil. O grupo exige a retirada das tropas e a priorização da soberania local, demandando que os recursos sejam direcionados a serviços básicos, como saúde e educação, em vez da militarização do território.

O cenário ocorre enquanto o Haiti atravessa uma crise humanitária crítica. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a violência das gangues armadas já forçou o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas e impacta a vida de 6 milhões de cidadãos, posicionando a situação do país no mesmo nível de gravidade de conflitos globais como os da Palestina e do Sudão.