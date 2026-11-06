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Exército venezuelano com apoio da CIA conduz operação que mata 19 na fronteira com a Colômbia

Mundo

Os delegados de paz do Exército de Libertação Nacional (ELN), Silvana Guerrero e Gustavo Martínez, estão vivos, contrariando as primeiras especulações sobre a morte da cúpula do grupo armado. A informação foi confirmada por fontes locais ao veículo Al Carajo, esclarecendo que os líderes não estavam nos acampamentos atingidos por operações militares na fronteira entre a Venezuela (estado de Apure) e a Colômbia.

A confusão começou após ataques aéreos que deixaram 19 mortos. Inicialmente, a emissora Noticias Caracol chegou a reportar que a operação teria eliminado não apenas Guerrero e Martínez, mas também Emilse Oviedo Sierra, conhecida como 'La Abuela', uma das figuras mais procuradas do ELN.

O ponto central da ofensiva, no entanto, reside na cooperação internacional. Segundo reportagem do The New York Times, a operação letal foi conduzida pelo exército venezuelano com apoio direto da CIA e do FBI. O jornal norte-americano destaca que a participação dos EUA neste ataque evidencia a estratégia de militarização da América Latina e a interferência direta do governo de Donald Trump nos assuntos internos da Venezuela.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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