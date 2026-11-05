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Governo do Paraguai aciona Fundo Garantidor após intervenção e encerramento das atividades do Ueno Bank

Mundo

O Ministério Público do Paraguai investiga um suposto esquema de fraude financeira no Ueno Bank, sob a suspeita de que a instituição tenha utilizado recursos próprios para simular a venda de uma carteira de créditos avaliada em US$ 74,4 milhões. A operação teria ocorrido via empresas intermediárias, algumas vinculadas aos controladores do banco, com o intuito de mascarar a real situação patrimonial da entidade.

As apurações, conduzidas pelo Ministério Público e pelo Banco Central do Paraguai, resultaram na intervenção das autoridades financeiras, no fechamento das agências e na prisão de oito executivos da alta administração. Outras 19 pessoas vinculadas a empresas parceiras também estão sob investigação.

De acordo com a linha de investigação, o Ueno Bank teria tentado se desfazer de créditos concedidos a empresas ligadas à própria instituição — incluindo MOWI, Grupo Hendy, Grupo M, Tuiu, Franede e Aime — após pressões da Superintendência dos Bancos e fiscalizações da Procuradoria.

O ponto central da irregularidade reside na transação efetuada em 15 de junho de 2026, quando a empresa Vinanzas SA adquiriu formalmente a referida carteira. O Ministério Público identificou que a Vinanzas também pertencia ao Ueno Bank. O rastreamento financeiro revelou que, na véspera da compra, a conta da empresa possuía apenas US$ 93,8 mil; no entanto, recebeu US$ 76,06 milhões no dia da operação, utilizando a quantia para a aquisição.

A investigação aponta que esse montante originou-se de cinco empréstimos concedidos pelo próprio Ueno Bank entre 11 e 15 de junho para empresas como Technoma, La Tropa Fletes, HD Invest, Satec e Factopar. Os valores teriam circulado por diversas companhias, incluindo o Grupo Vázquez — controlador majoritário do banco -, antes de retornarem à instituição sob a aparência de um pagamento legítimo por venda de ativos.

Entre os detidos estão o presidente do banco, Juan Manuel Gustale Cardoni; o fundador e primeiro vice-presidente, Federico Miguel Vázquez Villasanti; a segunda vice-presidente, Diana Leticia Mongelós González; além de ex-dirigentes e o presidente do Grupo Vázquez, Miguel Ángel Almada Frutos. As acusações incluem tentativa de fraude, abuso de confiança, condutas indevidas em situação de crise e descumprimento de registros contábeis. A defesa do presidente do banco, José Fernández Zacur, alega que seu cliente desconhecia a natureza das operações e a identidade dos beneficiários dos empréstimos.

Como consequência imediata, o Banco Central do Paraguai determinou o fechamento do Ueno Bank e a ativação do Fundo Garantidor de Depósitos para a restituição de valores aos clientes, com limite de cobertura de aproximadamente US$ 38 mil por conta. O prazo para a conclusão dos pagamentos foi antecipado para cinco dias úteis.

O caso gerou repercussões políticas, com manifestações em Assunção exigindo o impeachment do presidente Santiago Peña. O governo é questionado por ter mantido investimentos na holding controladora do banco até março de 2025 e por ter depositado mais de US$ 850 milhões em recursos públicos na instituição, montante que representava quase um terço dos depósitos totais do Ueno Bank.

Fundado em 2021 como fintech, o Ueno Bank teve uma expansão agressiva, atingindo cerca de 3 milhões de clientes. Contudo, o crescimento acelerado e o volume de empréstimos a empresas ligadas aos seus controladores já haviam alertado reguladores. Em outubro, a agência Fitch revisou para negativa a perspectiva de crédito da instituição, citando a alta de ativos intangíveis e o crescimento desmedido do balanço.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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