Noruega financia projetos que pressionam a competitividade do agronegócio brasileiro

A Noruega, um dos pilares da exportação global de petróleo e gás natural, opera um mecanismo de cooperação internacional que, na prática, financia a pressão sobre a competitividade do agronegócio brasileiro. O paradoxo é matemático: enquanto Oslo acumula riqueza via combustíveis fósseis — a base das emissões globais de gases de efeito estufa -, utiliza parte desses recursos para moldar as cadeias produtivas de commodities agrícolas em terceiros países.
Dados da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), abrangendo o período de 2016 a 2025, revelam desembolsos de 635,7 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente R$ 335,4 milhões, em conversão de julho de 2026) para quatro organizações com projetos focados em florestas tropicais, Cerrado e cadeias de soja e carne bovina na América Latina.
Embora o montante total cubra diversas frentes, como direitos indígenas e monitoramento ambiental, há um recorte específico e direto: 84,8 milhões de coroas estão vinculados exclusivamente a iniciativas sobre gado, soja e cadeias agroambientais. O impacto real desses números não está apenas no volume financeiro, mas na capacidade de influenciar investidores e compradores internacionais, criando barreiras não tarifárias para o produtor brasileiro.
O fluxo financeiro da Norad não é uniforme. A concentração de recursos revela a estratégia de atuação:
A contradição reside na origem do capital. A Noruega construiu seu fundo soberano — um dos maiores do mundo — sobre a exploração de hidrocarbonetos no Mar do Norte. Ao financiar ONGs que exigem transformações drásticas na matriz produtiva brasileira, o governo norueguês exerce uma influência externa sobre a economia do Brasil, sem que haja a mesma pressão para a descarbonização de sua própria base econômica.
Para o Brasil, o risco é a transformação de exigências ambientais legítimas em instrumentos de pressão comercial. Quando campanhas financiadas externamente influenciam o acesso a crédito ou mercados, a discussão deixa de ser puramente ecológica e passa a ser econômica.
É fundamental distinguir o combate ao desmatamento ilegal — prioridade soberana do Brasil — da desqualificação generalizada de um setor estratégico. A transparência exigida das empresas brasileiras em suas cadeias de suprimentos deveria ser a mesma aplicada aos financiadores de campanhas internacionais: clareza sobre a origem dos fundos, a metodologia de risco e a distinção entre infrações comprovadas e pressões ideológicas.
Em última análise, a cooperação internacional é bem-vinda, mas a coerência é indispensável. Um país que lucra com a venda de petróleo para o mundo não pode impor, via terceiros, padrões de sustentabilidade que ignoram a própria contradição de sua estrutura financeira.
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