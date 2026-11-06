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Noruega financia projetos que pressionam a competitividade do agronegócio brasileiro

Mundo

A Noruega, um dos pilares da exportação global de petróleo e gás natural, opera um mecanismo de cooperação internacional que, na prática, financia a pressão sobre a competitividade do agronegócio brasileiro. O paradoxo é matemático: enquanto Oslo acumula riqueza via combustíveis fósseis — a base das emissões globais de gases de efeito estufa -, utiliza parte desses recursos para moldar as cadeias produtivas de commodities agrícolas em terceiros países.

Морская нефтегазовая платформа в открытом океане
Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Морская нефтегазовая платформа в открытом океане

Dados da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), abrangendo o período de 2016 a 2025, revelam desembolsos de 635,7 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente R$ 335,4 milhões, em conversão de julho de 2026) para quatro organizações com projetos focados em florestas tropicais, Cerrado e cadeias de soja e carne bovina na América Latina.

Embora o montante total cubra diversas frentes, como direitos indígenas e monitoramento ambiental, há um recorte específico e direto: 84,8 milhões de coroas estão vinculados exclusivamente a iniciativas sobre gado, soja e cadeias agroambientais. O impacto real desses números não está apenas no volume financeiro, mas na capacidade de influenciar investidores e compradores internacionais, criando barreiras não tarifárias para o produtor brasileiro.

Distribuição do capital: quem recebe e o que faz

O fluxo financeiro da Norad não é uniforme. A concentração de recursos revela a estratégia de atuação:

  • Rainforest Foundation Norway (Regnskogfondet): A maior fatia, com 509,2 milhões de coroas (R$ 268,7 milhões) distribuídos em 26 projetos. Foca em proteção florestal, direitos territoriais e monitoramento da cadeia pecuária.
  • Mighty Earth: Recebeu 75,5 milhões de coroas (R$ 39,8 milhões). É a organização com a atuação mais incisiva em campanhas contra o desmatamento no Cerrado brasileiro, mirando a soja e a carne bovina.
  • Aidenvironment: 43,4 milhões de coroas (R$ 22,9 milhões). Atua no monitoramento de investimentos, tentando influenciar fundos institucionais a se afastarem de setores de uso da terra.
  • Fern: 7,7 milhões de coroas (R$ 4,1 milhões), focada em políticas florestais e direitos comunitários.

A assimetria da agenda ambiental

A contradição reside na origem do capital. A Noruega construiu seu fundo soberano — um dos maiores do mundo — sobre a exploração de hidrocarbonetos no Mar do Norte. Ao financiar ONGs que exigem transformações drásticas na matriz produtiva brasileira, o governo norueguês exerce uma influência externa sobre a economia do Brasil, sem que haja a mesma pressão para a descarbonização de sua própria base econômica.

Para o Brasil, o risco é a transformação de exigências ambientais legítimas em instrumentos de pressão comercial. Quando campanhas financiadas externamente influenciam o acesso a crédito ou mercados, a discussão deixa de ser puramente ecológica e passa a ser econômica.

É fundamental distinguir o combate ao desmatamento ilegal — prioridade soberana do Brasil — da desqualificação generalizada de um setor estratégico. A transparência exigida das empresas brasileiras em suas cadeias de suprimentos deveria ser a mesma aplicada aos financiadores de campanhas internacionais: clareza sobre a origem dos fundos, a metodologia de risco e a distinção entre infrações comprovadas e pressões ideológicas.

Em última análise, a cooperação internacional é bem-vinda, mas a coerência é indispensável. Um país que lucra com a venda de petróleo para o mundo não pode impor, via terceiros, padrões de sustentabilidade que ignoram a própria contradição de sua estrutura financeira.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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