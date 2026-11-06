Azerbaijão projeta dobrar exportações de caviar negro até o fim do ano

O Azerbaijão exportou 900 quilogramas de caviar negro até novembro deste ano. Embora o volume seja baixo para um país com acesso ao Mar Cáspio, o governo projeta dobrar esse número até o fechamento do ano, baseando-se na sazonalidade das remessas, que se concentram nos últimos meses.

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A transição para sistemas de recirculação (RAS)

Para ampliar a escala de produção e reduzir a dependência dos ciclos naturais, o setor está migrando para sistemas de recirculação de água (RAS). Essa tecnologia permite o controle de temperatura e a aceleração do crescimento dos esturjões, removendo a limitação biológica do ambiente natural para viabilizar a exportação em volumes maiores.

Gargalo na produção de trutas

No segmento de trutas, a operação atual foca em peixes de tamanho "porção", voltados para o consumo em restaurantes. O sistema produtivo local não consegue suprir a demanda por trutas com peso superior a um quilograma, resultando em uma dependência direta de importações para preencher essa lacuna do mercado interno.

Estrutura operacional da aquicultura

A capacidade produtiva do país está dividida em quatro modelos de ativos:

Viveiros (focados em carpas).

Sistemas de fluxo contínuo (trutas arco-íris em regiões montanhosas).

Sistemas fechados RAS (esturjões).

Tanques-rede (instalados no reservatório de Mingachevir e no rio Kura).

A gestão do setor foi centralizada no Centro de Pesca e Aquicultura, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, criado em dezembro de 2024. O objetivo é escalar a produção comercial enquanto se mantém o equilíbrio com a preservação dos recursos hídricos naturais.