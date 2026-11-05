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Portugal e Alemanha assinam acordo de defesa: compra de 72 blindados Boxer e base de satélites nos Açores

Mundo

Portugal e a Alemanha formalizaram, nesta quarta-feira (4), um memorando de intenções destinado a aprofundar a cooperação bilateral nas áreas de defesa e segurança. O documento, assinado em Berlim pelos ministros da Defesa, Nuno Melo e Boris Pistorius, estabelece a moldura para projetos conjuntos que abrangem a produção de drones, satélites e armamento.

Boxer ФРГ
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by википедия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boxer ФРГ

No plano da execução imediata e aquisições, o ministro Nuno Melo confirmou a compra de 72 blindados Boxer para o Exército português, num investimento que ultrapassa os mil milhões de euros. Além disso, foi mencionada a articulação com a Lufthansa Technik para a formação de pilotos de F-35 em território nacional.

O acordo define a expansão da cooperação para domínios estratégicos, incluindo as dimensões marítima, terrestre, aérea, espacial e cibernética. Um dos pontos concretos previstos é a instalação de uma infraestrutura de lançamento de satélites na ilha de Santa Maria, nos Açores, com a participação de empresas alemãs, visando reforçar a consciência situacional e a comunicação por satélite.

Do ponto de vista procedimental, o memorando prevê a coordenação de esforços para a proteção de rotas de navegação internacionais, a partilha de informações e a prospeção estratégica. O texto estende a cooperação ao desenvolvimento e produção de armamento, pesquisa, inovação e a realização de exercícios militares conjuntos para aumentar a capacidade de operações combinadas.

Relativamente à situação na Ucrânia, Portugal reiterou o seu compromisso de apoio, que inclui a formação de militares e um investimento de 50 milhões de euros através do programa PEARL. Nuno Melo classificou este aporte como um investimento em segurança e não como uma despesa.

Ambos os países reafirmaram a NATO como o pilar central da arquitetura de segurança europeia e transatlântica, defendendo uma abordagem de defesa a "360 graus" face a ameaças híbridas, tecnológicas e militares.

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Author`s name Petr Ermilin
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