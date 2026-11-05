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Claudia Sheinbaum rejeita classificação de cartéis como terroristas

Mundo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou a classificação de cartéis de drogas como organizações terroristas, posicionando-se contra a medida adotada recentemente pelo governo da Argentina.

Президент Мексики
Photo: Веб-сайт правительства Мексики
Президент Мексики

Ação da Argentina e Resposta Mexicana

Em 21 de outubro, o governo de Javier Milei incluiu grupos criminosos mexicanos, especificamente o Cartel de Sinaloa e a Nueva Familia Michoacana, no registro de organizações ligadas a atos de terrorismo e seu financiamento. Em resposta, Sheinbaum argumentou que a atividade de grupos criminosos difere da definição de terrorismo e que tal designação pode servir como pretexto para a intervenção estrangeira em assuntos internos do país.

Restrição Constitucional e Soberania

Para fundamentar a recusa, a presidente mexicana citou a redação do Artigo 40 da Constituição do México. A norma estabelece que o Estado não admite intervenções, investigações ou perseguições por parte de governos estrangeiros sem autorização direta e cooperação do governo mexicano.

A posição de Sheinbaum define a classificação de "terrorismo" como uma ameaça à integridade territorial e à independência nacional, reforçando que a gestão da segurança pública é de competência exclusiva do Estado mexicano.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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