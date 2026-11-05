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Avolon adquire 140 Boeing 737 MAX 10 após aprovação de acionistas da Bohai Leasing

Mundo

A Avolon, empresa de leasing sediada na Irlanda, confirmou a aquisição de 140 aviões Boeing 737 MAX 10, a maior encomenda única desse modelo na história do setor de arrendamento. A transação foi finalizada após a aprovação dos acionistas da Bohai Leasing, que detém 70% do capital da Avolon, encerrando um processo de negociação iniciado em outubro. O pedido foi imediatamente incorporado ao plano de produção da Boeing, sinalizando a retomada do fluxo de trabalho nas linhas de montagem e a expectativa de entrega futura da frota.

Боинг 737
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боинг 737

Certificação como gatilho logístico

A decisão de compra ocorreu logo após o Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos certificar o 737 MAX 10. Para os grandes operadores, a certificação não é apenas uma formalidade regulatória, mas o desbloqueio da capacidade disponível. Sem a aprovação oficial, a frota não podia entrar em operação comercial, tornando qualquer encomenda especulativa. A Avolon, ao garantir 140 unidades do modelo mais longo da família MAX, está apostando na maximização da carga útil por voo. O 737 MAX 10 oferece maior alcance e capacidade de assentos em comparação com as variantes anteriores, o que permite às companhias aéreas reduzir o custo por quilômetro-ocupado, otimizando o fluxo de passageiros em rotas de alta demanda.

Posicionamento no mercado de leasing

Com essa ordem, a Avolon se consolida na terceira posição entre os maiores compradores do 737 MAX 10, atrás apenas da United Airlines (167 aviões) e da Ryanair (150 aviões). O segmento de leasing representa um componente crítico da carteira de pedidos da Boeing, com mais de 1.450 unidades da família 737 MAX arrendadas, correspondendo a aproximadamente 20% do total de encomendas. A concentração de pedidos em grandes menosagers como a Avolon indica que o mercado está buscando padronizar frotas com modelos de alta eficiência e capacidade, substituindo aeronaves mais antigas e menos eficientes.

A confiança do mercado na plataforma renovada do MAX 10 reflete a estabilidade das operações de fabricação e entrega da Boeing. Para a companhia americana, essa venda garante volume de produção nos próximos anos, mitigando riscos de ociosidade nas linhas de montagem e fortalecendo sua posição competitiva frente à Airbus no segmento de corredores de capacidade única. A escolha pela variante mais grande da série MAX destaca a prioridade da indústria em aumentar a capacidade disponível e melhorar a economia unitária por assento, adaptando-se à recuperação da demanda de passageiros globais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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