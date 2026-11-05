Embaixada da China ironiza classificação dos EUA sobre Instituto Confúcio

A diplomacia chinesa no Brasil decidiu responder à altura a paranoia de Washington. Nesta quarta-feira (4), a Embaixada da China utilizou o X (antigo Twitter) para ironizar a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Instituto Confúcio — entidade dedicada ao ensino da língua e cultura chinesa — como uma "ameaça" à segurança nacional norte-americana.

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O questionamento da representação diplomática foi direto e incisivo: "Quem é ameaça à segurança? Quem tem medo de que o público conheça a China?”. A frase resume a tensão geopolítica atual, mas desloca o foco do campo da inteligência militar para o campo do acesso à cultura.

O que transforma esse embate diplomático em algo mais amplo é a reação do público brasileiro. Longe de aceitar a narrativa de risco emitida pelo Departamento de Guerra dos EUA, a internet brasileira respondeu com ceticismo e deboche. O efeito foi, paradoxalmente, o oposto do pretendido por Washington: a classificação de "ameaça" serviu como publicidade gratuita para o Instituto Confúcio.

Diversos usuários admitiram que só passaram a pesquisar sobre as atividades da entidade após o alerta dos EUA, descrevendo a experiência como interessante. Outros, que já tiveram contato com os institutos em universidades, ridicularizaram a ideia de perigo, tratando a acusação como absurda.

Para além das piadas, o episódio revela uma percepção crítica sobre a tentativa de criminalizar o intercâmbio cultural. Comentários que circulam nas redes sugerem que a resistência dos EUA não é contra espionagem, mas contra qualquer forma de conhecimento que escape ao controle da narrativa ocidental rasa.

No fim, a tentativa dos Estados Unidos de isolar a influência cultural chinesa acabou expondo a fragilidade de sua própria retórica diante de um público que vê o estudo e a arte como ferramentas de libertação, e não como armas de guerra.