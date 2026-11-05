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Novo regime RIMI CABA oferece abatimento fiscal para empresas de médio porte em Buenos Aires

Mundo

Empresas de médio porte em Buenos Aires agora podem abater até 25% de seus investimentos produtivos do imposto sobre a renda bruta (Ingresos Brutos) através do novo regime RIMI CABA. A medida, anunciada pelo prefeito Jorge Macri, adapta a lógica de incentivos a grandes investimentos do governo nacional para a realidade de pequenas e médias empresas (PyME).

Como funciona o acesso aos benefícios

Para acessar os incentivos, a empresa deve apresentar um projeto de investimento. Dependendo da natureza da atividade, o negócio pode obter isenções ou reduções adicionais nos seguintes tributos:

  • Imposto de Selos;
  • Imposto sobre a Habitação Urbana (ABL);
  • Imposto Predial.

Além da desoneração fiscal, o sistema prevê a abertura de linhas de crédito facilitadas via Banco Ciudad, visando transformar essas empresas em fornecedoras qualificadas para os grandes projetos de investimento do país.

Isenções setoriais e prazos

O novo regime soma-se a isenções já vigentes, onde 90% das PyMEs industriais da cidade não pagam o imposto sobre a renda bruta. Atualmente, a indústria de transformação possui um benefício de 33% e o setor de construção de 20%. Para quem atua no desenvolvimento imobiliário, houve a redução de 30% na taxa de mais-valia (plusvalía) para estimular a geração de empregos.

Novas adequações fiscais, focadas especificamente nos setores de calçados e têxteis, estão programadas para entrar no orçamento de 2027.

Impacto nas contas públicas

A implementação desses incentivos ocorre enquanto a arrecadação tributária da cidade registra queda de 11% ao ano e a demanda por serviços públicos aumenta — no setor de saúde, por exemplo, houve um acréscimo de 5 milhões de atendimentos (alta de 50%).

Para manter o equilíbrio financeiro e a taxa de investimento público em 20%, a gestão municipal cortou gastos administrativos, incluindo a eliminação de 9.000 cargos públicos. Paralelamente, a prefeitura recuperou a posse de 1.000 imóeis anteriormente ocupados, com valor estimado em mais de 500 milhões de dólares.

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