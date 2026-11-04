Índia e Bangladesh discutem renovação de tratado sobre águas do Ganges em 2026

Em 12 de dezembro de 2026, encerra-se o ciclo de três décadas do tratado bilateral de 1996 entre Índia e Bangladesh. O acordo, que regula a partilha das águas do rio Ganges durante a estação seca, estabeleceu a Barragem de Farakka, em território indiano, como o ponto crítico de controle e divisão de vazões entre janeiro e maio. Agora, a renovação deste instrumento jurídico ocorre sob novas pressões físicas e geopolíticas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ганг в равнинной Индии

Segundo a análise de Nilanjan Ghosh, vice-presidente de Estudos de Desenvolvimento da Observer Research Foundation (ORF), o modelo de 1996 tratou a água como um volume estático a ser dividido, ignorando a dinâmica ecológica da bacia. O pesquisador argumenta que a gestão hídrica não pode se limitar a metros cúbicos por segundo, mas deve considerar o funcionamento do sistema fluvial e do delta compartilhado.

O cenário físico atual é marcado por instabilidades que tornam os acordos rígidos obsoletos. A variabilidade nos regimes de chuvas, o degelo de geleiras e o aumento das retiradas de água a montante alteram a disponibilidade real do recurso. Bangladesh pleiteia garantias mínimas de fornecimento, similares às de 1977, mas Ghosh alerta que compromissos fixos, descolados da realidade hidrológica, podem distribuir a escassez de forma desigual e ineficaz.

Para além do volume de água, a integridade do delta do Ganges-Brahmaputra-Meghna depende do transporte de sedimentos. A Barragem de Farakka interfere nesse fluxo, impactando a formação de solos a jusante. No ecossistema dos Sundarbans, a interação entre a vazão dos rios e as marés é vital; a redução do fluxo de água doce facilita a intrusão salina e a erosão costeira, comprometendo a agricultura e a biodiversidade dos manguezais.

Embora a degradação ambiental do delta seja multifatorial e não possa ser atribuída exclusivamente à barragem sem estudos aprofundados, a geografia impõe a cooperação. A instabilidade política recente em Bangladesh — marcada pela saída de Sheikh Hasina em 2024 e a ascensão do governo liderado pelo BNP — adiciona camadas de complexidade diplomática, mas não altera a dependência física mútua do sistema hídrico.

A proposta para o novo ciclo de governança é a transição de um "tratado de divisão" para um "modelo de gestão integrada". Isso implica a substituição de quotas fixas por mecanismos de consulta baseados em dados científicos em tempo real, monitoramento de sedimentos e a preservação dos serviços ecossistêmicos, garantindo que a infraestrutura física de controle não anule a sustentabilidade biológica do delta.