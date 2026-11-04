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Reformas travadas no Peru: Congresso retém projetos de Fujimori nos primeiros dias

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O governo de Keiko Fujimori, do partido Fuerza Popular, concentrou seus primeiros cem dias na tentativa de viabilizar reformas financeiras e administrativas por meio da articulação entre o Executivo, o Congresso da República e a estrutura judiciária do Peru.

Флаг Перу
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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Mecanismos de Aprovação e Bloqueio

A execução da agenda governamental ficou condicionada à obtenção de maioria no Congresso para a aprovação de projetos de lei. Na prática, a dependência do Legislativo resultou na retenção de diversas iniciativas nas comissões parlamentares, impedindo que a intenção política de reduzir o aparelho estatal e combater a corrupção se transformasse em norma vigente.

No campo econômico, a implementação de medidas para controle da inflação e estímulo financeiro exigiu a validação técnica e a concordância do Ministério da Economia e Finanças e do Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que atuaram como filtros institucionais sobre as decisões do Executivo.

Implementação e Resistência Burocrática

As mudanças concretas limitaram-se a alterações em cargos ministeriais e à implementação de novos critérios de transparência em compras públicas. Mesmo nos casos em que houve aprovação legislativa, a eficácia das medidas foi retardada na fase de redação de atos infralegais (regulamentações), onde a vontade política encontrou resistência burocrática e pressão de sindicatos e bancadas de oposição.

Segundo o analista de governo local Vladimir Orlov, em entrevista à Pravda. Ru, o exercício do poder no Peru é rigidamente controlado pela interação entre normas, procedimentos e recursos, o que impõe um longo intervalo entre a proposição de uma ideia e sua execução real, sob a vigilância do parlamento e da sociedade.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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