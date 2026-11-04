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Voto sem efeito real: confiança nas democracias ocidentais desmorona em silêncio

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A democracia ocidental enfrenta um paradoxo: enquanto o ritual do voto permanece intacto, a percepção de que ele realmente altera a vida do cidadão está desaparecendo. É essa desconexão entre a urna e a realidade cotidiana que fundamenta a análise do jornal chinês Global Times sobre a crise de confiança nas instituições políticas do Ocidente.

Демократия
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O cerne do problema não é a falta de eleições, mas a ausência de resultados. Dados citados pelo veículo, provenientes do Pew Research Center, revelam que a insatisfação com o funcionamento democrático atinge níveis críticos: 69% dos entrevistados nos Estados Unidos e na França estão descontentes. O sentimento é similar na Espanha (68%), Itália (62%) e Polônia (47%).

O Global Times destaca uma contradição estatística reveladora baseada em dados da OCDE: embora 68% das pessoas acreditem que votar exerça influência sobre as ações do governo, apenas 31% sentem que cidadãos comuns, como elas, têm voz real nas decisões políticas. Essa diferença de 37 pontos percentuais expõe a fragilidade da representação: o voto serve para escolher quem manda, mas não para influenciar o que é decidido.

Para o editorial, a crise não pode ser reduzida a sintomas superficiais como o populismo ou a impaciência do eleitor. O problema é estrutural. O jornal argumenta que, desde o fim da Guerra Fria, a globalização e a mobilidade do capital esvaziaram o poder dos governos nacionais. Na prática, as prioridades dos partidos políticos teriam migrado para a proteção dos interesses do grande capital, deixando as demandas por emprego, renda e serviços públicos em segundo plano.

Outros fatores agravantes, como a corrupção, a polarização ideológica e a incapacidade de gerir a transição energética e a imigração, aprofundam o abismo entre a promessa eleitoral e a entrega concreta.

A tese final do Global Times é que a legitimidade de um sistema político não deveria ser medida pela forma (se há eleições ou não), mas pelo resultado. O veículo critica a tentativa de transformar a "democracia" em uma ferramenta de política externa para criar blocos ideológicos, argumentando que isso ignora as falhas internas dos sistemas ocidentais.

Para o jornal, a recuperação da confiança política não virá de uma simples alternância de partidos no poder, mas de uma mudança profunda na capacidade das instituições de converter a participação popular em melhorias tangíveis na qualidade de vida.

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Author`s name Petr Ermilin
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