Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Analistas republicanos apontam guerra contra Irã como fator principal da perda de cadeiras

Mundo

A derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas de terça-feira (3) não é vista apenas como um resultado político, mas como a consequência direta de uma equação econômica básica: a guerra contra o Irã elevou os custos de vida dos americanos. Estrategistas e membros do círculo interno de Donald Trump apontam que o conflito militar, iniciado em fevereiro, tornou-se o principal catalisador do revés nas urnas.

Война в Иране
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Война в Иране

O próprio presidente Trump admitiu ao Wall Street Journal que o Irã foi um fator determinante para o resultado, embora mantenha a posição de não se arrepender da ofensiva. No entanto, para a base técnica do partido, o custo da guerra foi sentido no bolso do eleitor. Segundo reportagens do New York Post e da agência iraniana Tasnim, a escalada militar provocou a disparada nos preços da gasolina e do diesel, invalidando uma das promessas centrais de Trump: a redução das despesas familiares e a evitação de novos conflitos.

A análise interna dos republicanos revela que a promessa de "América Primeiro" colidiu com a realidade de uma política externa intervencionista. Um estrategista do partido foi enfático ao correlacionar a perda de cadeiras com a inflação dos combustíveis, chegando a sugerir que a vitória dos democratas — especificamente de Chuck Schumer — deveu-se, em parte, à influência do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, principal entusiasta da ofensiva contra Teerã.

Além do impacto macroeconômico, a derrota expôs a fragilidade do planejamento estratégico da Casa Branca. Conselheiros e assessores são agora alvo de críticas por terem incentivado a guerra sem apresentar um plano de saída realista. Fontes próximas ao presidente atacaram a influência de figuras como o comentarista Mark Levin, alegando que o aconselhamento político foi negligente quanto às consequências econômicas previsíveis.

John Ullyot, ex-membro do Pentágono, reforçou que houve um descolamento entre a expectativa do eleitor e a entrega da administração. Para Ullyot, o eleitorado buscou a redução do custo de vida e a combatividade contra o "sistema", mas recebeu em troca uma guerra prolongada e a manutenção de privilégios de assessores próximos.

Com a perda do controle do Congresso, a pressão sobre Trump deixa de ser apenas política e passa a ser pragmática. O mercado e o eleitorado sinalizam que a agenda internacional não pode atropelar a estabilidade dos preços internos, colocando a Casa Branca diante da necessidade urgente de encontrar uma solução diplomática para encerrar o conflito.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
PF lança laboratório para identificar a origem de ouro apreendido na Amazônia
Brasil
PF lança laboratório para identificar a origem de ouro apreendido na Amazônia
Caliburst Yellow: a híbrida de petúnia e calibrachoa que mantém estrutura após a chuva
Jardinagem
Caliburst Yellow: a híbrida de petúnia e calibrachoa que mantém estrutura após a chuva
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Família e Educação
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Mais populares
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cinturão estratégico de petróleo ao lado de vizinhos como a Guiana.

Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
Analistas republicanos apontam guerra contra Irã como fator principal da perda de cadeiras
Peso extra alimenta inflamação: crises de psoríase ganham força com gordura visceral
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Hot hatch elétrico surpreende: Opel redefine compactos com 281 cv no Salão de Zurique
Derrota republicana nos EUA reduz proteção política de aliados do bolsonarismo
Chery Tiggo 2 registra nota mínima em testes de colisão e limitação estrutural
A verdade sobre a estratégia de defesa da avó-ave
O mecanismo oculto que acelera o derretimento do Glaciar do Juízo Final
Carne sem suco na fritura: cebola e água gelada decidem o resultado
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.