Analistas republicanos apontam guerra contra Irã como fator principal da perda de cadeiras

A derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas de terça-feira (3) não é vista apenas como um resultado político, mas como a consequência direta de uma equação econômica básica: a guerra contra o Irã elevou os custos de vida dos americanos. Estrategistas e membros do círculo interno de Donald Trump apontam que o conflito militar, iniciado em fevereiro, tornou-se o principal catalisador do revés nas urnas.

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O próprio presidente Trump admitiu ao Wall Street Journal que o Irã foi um fator determinante para o resultado, embora mantenha a posição de não se arrepender da ofensiva. No entanto, para a base técnica do partido, o custo da guerra foi sentido no bolso do eleitor. Segundo reportagens do New York Post e da agência iraniana Tasnim, a escalada militar provocou a disparada nos preços da gasolina e do diesel, invalidando uma das promessas centrais de Trump: a redução das despesas familiares e a evitação de novos conflitos.

A análise interna dos republicanos revela que a promessa de "América Primeiro" colidiu com a realidade de uma política externa intervencionista. Um estrategista do partido foi enfático ao correlacionar a perda de cadeiras com a inflação dos combustíveis, chegando a sugerir que a vitória dos democratas — especificamente de Chuck Schumer — deveu-se, em parte, à influência do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, principal entusiasta da ofensiva contra Teerã.

Além do impacto macroeconômico, a derrota expôs a fragilidade do planejamento estratégico da Casa Branca. Conselheiros e assessores são agora alvo de críticas por terem incentivado a guerra sem apresentar um plano de saída realista. Fontes próximas ao presidente atacaram a influência de figuras como o comentarista Mark Levin, alegando que o aconselhamento político foi negligente quanto às consequências econômicas previsíveis.

John Ullyot, ex-membro do Pentágono, reforçou que houve um descolamento entre a expectativa do eleitor e a entrega da administração. Para Ullyot, o eleitorado buscou a redução do custo de vida e a combatividade contra o "sistema", mas recebeu em troca uma guerra prolongada e a manutenção de privilégios de assessores próximos.

Com a perda do controle do Congresso, a pressão sobre Trump deixa de ser apenas política e passa a ser pragmática. O mercado e o eleitorado sinalizam que a agenda internacional não pode atropelar a estabilidade dos preços internos, colocando a Casa Branca diante da necessidade urgente de encontrar uma solução diplomática para encerrar o conflito.