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Trump anuncia intenção de encerrar assistência militar a Israel até 2026

Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de encerrar a assistência militar anual a Israel até o final de 2026. A medida impacta um fluxo de recursos estimado em US$ 3,8 bilhões por ano, criando um conflito direto com o Memorando de Entendimento vigente, que garante esses repasses até setembro de 2028.

Флаги США и Израиля
Photo: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаги США и Израиля

Em entrevista à Fox News, Trump afirmou ter chegado a um acordo prévio com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A justificativa econômica é a maturidade do Estado israelense: para o presidente americano, Israel atingiu um nível de desenvolvimento financeiro que torna a ajuda externa desnecessária.

O peso dos números: O que está em jogo

Para entender o impacto, é preciso decompor os US$ 3,8 bilhões anuais previstos no acordo atual. O montante não é um cheque em branco, mas divide-se em duas fatias distintas:

  • US$ 3,3 bilhões: Destinados ao financiamento militar, sendo que a maior parte deve ser obrigatoriamente reinvestida na compra de armamentos produzidos nos EUA.
  • US$ 500 milhões: Alocados especificamente para sistemas de defesa antimísseis.

Embora Israel tenha crescido economicamente desde 1948 — período em que acumulou mais de US$ 300 bilhões em ajuda americana (valores corrigidos), segundo o Conselho de Relações Exteriores -, a interrupção abrupta ocorre em um momento de pressão orçamentária. O orçamento de Defesa de Israel atingiu recordes em 2025 devido aos custos da guerra em Gaza e à necessidade de recompor estoques de munição e equipamentos.

Divergência entre o discurso e a formalidade

O anúncio gerou perplexidade nos Ministérios das Finanças e da Defesa de Israel. Enquanto Netanyahu já havia mencionado em entrevistas à The Economist e à CBS o desejo de reduzir a dependência dos EUA, o cronograma era muito mais longo (com horizontes de até dez anos). A antecipação para 2026 pega o aparato de defesa israelense sem a comunicação formal necessária.

Do ponto de vista jurídico e financeiro, há um hiato: não foram apresentados os instrumentos legais para romper o acordo que vigora até 2028. Até o momento, a declaração de Trump permanece no campo da intenção política, e não como uma suspensão administrativa de desembolsos.

O fator político interno nos EUA

A mudança de postura de Trump coincide com uma erosão do apoio popular americano ao financiamento militar de Israel. Dados da Universidade Quinnipiac revelam um salto significativo na percepção de "ajuda excessiva":

  • Em 2017: Apenas 16% dos eleitores consideravam o apoio excessivo.
  • Em junho de 2024: Esse número subiu para 48%, chegando a 66% entre os eleitores democratas.

Essa dinâmica sugere que a decisão de Trump pode ser menos sobre a "riqueza" de Israel e mais sobre a adequação do gasto público americano a um novo cenário de opinião pública e prioridades fiscais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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