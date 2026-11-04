Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Moçambique surpreende o mundo: políticas para mulheres mudam o jogo no acesso ao crédito
Geely Galaxy TT lidera ranking de eficiência com consumo de 8,2 kWh por 100 km
ACSS recusa corrigir erro em vagas de internato médico para 2027
Acabamentos em ametista superam o escuro: transições de cor alteram percepção da unha
Manifestações no Rossio: Juíza decide se recurso do MP suspende permanência de tendas
Rússia aprova acordos de acesso portuário para navios de guerra em Camarões e Congo
Felca revela roteiro de vídeo sobre fobia social e gera polêmica sobre encenação
Vermelho na unha para 2027: escolha de subtom e efeitos visuais
Ícone dos anos 70 renasce com força bruta: S30 Concept da Nissan funde carroceria vintage e motor V6 moderno

Governo do Chile veta projeto de prevenção de incêndios florestais

Mundo

O governo do Chile acionou o poder de veto substitutivo para barrar o projeto de lei de prevenção de incêndios florestais e rurais que tramitava na Câmara dos Deputados. O Ministério da Agricultura, através do ministro Jaime Campos, anunciou que a administração apresentará um novo texto, alegando que a versão atual do Parlamento não atende às exigências do Estado e foi redigida sem a participação do Executivo, que assumiu o cargo em 11 de março, quando a proposta já estava em fase final de acordo na comissão mista.

Лесной пожар
Photo: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Bloqueio financeiro e responsabilidade civil

O veto fundamenta-se na ausência de dotação orçamentária adicional para prevenção e combate ao fogo, limitando-se a apropriações ordinárias de ministérios. O Executivo também identificou a falta de normas concretas para a investigação de causas e a responsabilização jurídica dos incendiários.

Um ponto central de conflito é a obrigatoriedade de proprietários rurais construírem e manterem corredores de proteção entre florestas e áreas residenciais. O governo argumenta que pequenos e médios proprietários não possuem capacidade financeira para cumprir a exigência, o que geraria multas elevadas e possíveis questionamentos de inconstitucionalidade, ecoando demandas de associações florestais e agrícolas.

A redação substitutiva proposta pelo governo visa implementar um mecanismo de compensação financeira para os proprietários de terras onde forem instaladas as faixas de proteção e a transferência de recursos adicionais para que as municipalidades assumam a gestão de prevenção e resposta a emergências.

Mobilização de recursos e controle operacional

Independentemente do desfecho legislativo, o governo implementou medidas administrativas para a temporada de incêndios. A partir de 1º de outubro, foram contratados 10 mil trabalhadores para a limpeza de 7 mil quilômetros de aceiros em interfaces urbano-florestais.

A estrutura de resposta mobilizada compreende 3.778 socorristas, 319 brigadas do Corpo Nacional Florestal e 77 aeronaves, além de 396 sistemas de detecção precoce (câmeras, torres e drones). O plano operacional inclui, pela primeira vez, brigadas de combate noturno com o uso de um helicóptero médio-pesado alugado. Para mitigar riscos, o Executivo negocia com concessionárias de energia o desligamento preventivo do fornecimento elétrico em períodos críticos, dado que 20% dos incêndios no país têm origem elétrica.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Banho de gato: estabilidade física e limites do toque para reduzir o pânico
Animais
Banho de gato: estabilidade física e limites do toque para reduzir o pânico
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Mulher
Losangos que desafiam a visão: simetria diagonal redefine o visual das unhas
Mais populares
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cinturão estratégico de petróleo ao lado de vizinhos como a Guiana.

Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto? Ksenia Semenova Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana Olesya Kireeva
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
ACSS recusa corrigir erro em vagas de internato médico para 2027
Acabamentos em ametista superam o escuro: transições de cor alteram percepção da unha
Manifestações no Rossio: Juíza decide se recurso do MP suspende permanência de tendas
Rússia aprova acordos de acesso portuário para navios de guerra em Camarões e Congo
Felca revela roteiro de vídeo sobre fobia social e gera polêmica sobre encenação
Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio
Vermelho na unha para 2027: escolha de subtom e efeitos visuais
Ícone dos anos 70 renasce com força bruta: S30 Concept da Nissan funde carroceria vintage e motor V6 moderno
Estudo publicado na PNAS mostra preservação de hemoglobina em dinossauro de três metros no Brasil
Técnica de sombras para ampliar o olhar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.