Governo do Chile veta projeto de prevenção de incêndios florestais

O governo do Chile acionou o poder de veto substitutivo para barrar o projeto de lei de prevenção de incêndios florestais e rurais que tramitava na Câmara dos Deputados. O Ministério da Agricultura, através do ministro Jaime Campos, anunciou que a administração apresentará um novo texto, alegando que a versão atual do Parlamento não atende às exigências do Estado e foi redigida sem a participação do Executivo, que assumiu o cargo em 11 de março, quando a proposta já estava em fase final de acordo na comissão mista.

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Bloqueio financeiro e responsabilidade civil

O veto fundamenta-se na ausência de dotação orçamentária adicional para prevenção e combate ao fogo, limitando-se a apropriações ordinárias de ministérios. O Executivo também identificou a falta de normas concretas para a investigação de causas e a responsabilização jurídica dos incendiários.

Um ponto central de conflito é a obrigatoriedade de proprietários rurais construírem e manterem corredores de proteção entre florestas e áreas residenciais. O governo argumenta que pequenos e médios proprietários não possuem capacidade financeira para cumprir a exigência, o que geraria multas elevadas e possíveis questionamentos de inconstitucionalidade, ecoando demandas de associações florestais e agrícolas.

A redação substitutiva proposta pelo governo visa implementar um mecanismo de compensação financeira para os proprietários de terras onde forem instaladas as faixas de proteção e a transferência de recursos adicionais para que as municipalidades assumam a gestão de prevenção e resposta a emergências.

Mobilização de recursos e controle operacional

Independentemente do desfecho legislativo, o governo implementou medidas administrativas para a temporada de incêndios. A partir de 1º de outubro, foram contratados 10 mil trabalhadores para a limpeza de 7 mil quilômetros de aceiros em interfaces urbano-florestais.

A estrutura de resposta mobilizada compreende 3.778 socorristas, 319 brigadas do Corpo Nacional Florestal e 77 aeronaves, além de 396 sistemas de detecção precoce (câmeras, torres e drones). O plano operacional inclui, pela primeira vez, brigadas de combate noturno com o uso de um helicóptero médio-pesado alugado. Para mitigar riscos, o Executivo negocia com concessionárias de energia o desligamento preventivo do fornecimento elétrico em períodos críticos, dado que 20% dos incêndios no país têm origem elétrica.