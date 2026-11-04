Rússia aprova acordos de acesso portuário para navios de guerra em Camarões e Congo

O governo da Rússia aprovou projetos de acordos bilaterais com Camarões e República do Congo para simplificar a entrada de navios de guerra russos em portos desses países. Os protocolos, aprovados pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin em 31 de outubro de 2026, estabelecem a reciprocidade, concedendo às marinhas de Camarões e do Congo o mesmo direito de acesso simplificado aos portos russos.

Photo: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ B-261 Novorossiysk, 2020

Regulamentação de Acesso e Notificação

Os documentos definem prazos específicos para a notificação de chegada dos navios: a Rússia deve notificar a República do Congo com 10 dias úteis de antecedência e Camarões com 15 dias úteis. A notificação deve detalhar a classe e quantidade de navios, dimensões, objetivo da visita e período de permanência.

Limitações Operacionais

O acordo impõe um limite quantitativo de presença: não poderão operar simultaneamente mais de três navios de guerra russos nas águas territoriais e portos de cada um dos países parceiros.

Próximas Etapas e Implementação

A finalização dos protocolos e a execução dos acordos foram delegadas ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O mecanismo estabelecido cria a base logística para a operação russa na região do Golfo da Guiné e diversifica as conexões militares de Yaoundé e Brazzaville.