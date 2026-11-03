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Lula é definido pelo New York Times como o estadista mais influente da América Latina

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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) altera a dinâmica política da América Latina, interrompendo uma sequência de vitórias conservadoras que dominou as últimas sete eleições presidenciais na região. Em análise publicada no dia 26 de outubro, o jornal The New York Times define o presidente brasileiro como o "estadista mais influente da América Latina", destacando o peso de seu legado social e a projeção progressista do país.

Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва
Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/
Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

Na prática, o resultado das urnas representa a derrota de um projeto político encabeçado por Flávio Bolsonaro (PL), que baseava sua plataforma no alinhamento com a gestão de Donald Trump em Washington, especialmente no que tange ao uso de força letal no combate ao crime organizado. A vitória de Lula reverte essa tendência e remove o Brasil da órbita de pautas da direita radical.

Para o veículo norte-americano, o impacto imediato do pleito é a reativação de movimentos de esquerda no continente, que enfrentavam um período de retração. Ao derrotar a candidatura de direita, Lula não apenas mantém a governabilidade interna, mas restabelece a influência do Brasil como eixo de contraposição ao avanço conservador regional, injetando novo fôlego a agendas progressistas que haviam perdido espaço nas últimas disputas eleitorais.

A imprensa internacional também repercutiu os reflexos diplomáticos na América Latina, observando a cautela e o silêncio de governos conservadores vizinhos diante do resultado. Veículos como o argentino La Nación apontaram que a vitória de Lula exigirá de governantes regionais uma readequação pragmática de suas agendas externas, tendo em vista o peso econômico e comercial decisivo do Brasil nas trocas intra-regionais e na liderança de blocos como o Mercosul e os BRICS.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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