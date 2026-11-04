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Melania Trump age por surpresa: encontro na Casa Branca com Rússia e Ucrânia marcado para novembro

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Melania Trump agendou para 5 de novembro, na Casa Branca, uma reunião com representantes da Rússia e da Ucrânia. A iniciativa ocorre após a primeira-dama ter estabelecido contatos diretos com ambos os lados para viabilizar a entrega de ajuda humanitária e a evacuação de civis em Alesks, na região de Kherson.

Дональд и Мелания Трамп
Photo: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд и Мелания Трамп

Do cessar-fogo local à mediação na Casa Branca

O resultado concreto da atuação de Melania Trump até o momento é um armistício local, e não a resolução do conflito armado. A ação resultou em um acordo temporário de cessar-fogo em uma zona específica para fins humanitários. Adicionalmente, a administração americana informou que a mediação da primeira-dama facilitou o reencontro de 34 crianças com seus familiares até outubro.

Status da negociação e limites institucionais

A próxima etapa do processo é a reunião presencial no dia 5 de novembro. No entanto, há uma distinção factual entre a influência da primeira-dama e a autoridade decisória do Estado: Melania Trump não detém cargo oficial nem competência jurídica para assinar tratados ou conduzir negociações diplomáticas vinculantes.

A operação atual se enquadra como diplomacia humanitária, funcionando como um canal informal de comunicação onde negociadores oficiais enfrentam impasses. A capacidade de gerar acordos práticos, como a evacuação de civis, permanece distinta da autoridade para definir a cessação da guerra, que cabe exclusivamente aos chefes de Estado e governos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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