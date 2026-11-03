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Deputado federal propõe exportar estratégia de mobilização digital do 'Exército de Lula' para a Argentina

Mundo

O deputado federal André Janones, peça-chave na engenharia digital que impulsionou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, está exportando a metodologia do chamado "Exército de Lula" para a Argentina. Em visita a Buenos Aires, Janones defendeu que a similaridade dos contextos políticos e sociais entre os dois países permite que até 60% das estratégias brasileiras de mobilização digital sejam replicadas com sucesso no território vizinho.

Жест рукой L - символ левых в Бразилии
Photo: https://www.facebook.com/ by Frente Sulamericana
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A agenda do parlamentar na capital argentina não foi meramente protocolar. Em entrevista ao jornalista Gustavo Sylvestre, da emissora C5N, Janones revelou ter mantido reuniões com figuras centrais do peronismo, incluindo o ex-ministro da Economia Sergio Massa e a ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner. O encontro com Kirchner, que durou quase três horas, foi focado na parte técnica da mobilização: o uso estratégico do WhatsApp, a identificação de perfis de eleitores e a manipulação de algoritmos.

A essência da estratégia brasileira, detalhada por Janones, não reside apenas na quantidade de mensagens, mas na organização disciplinar de grupos. Segundo o deputado, cerca de 20% do eleitorado de Lula foi engajado via WhatsApp, recebendo instruções precisas sobre métricas e engajamento para "driblar" os algoritmos da Meta.

Um ponto crucial da tática — e que serve de lição para a disputa digital contemporânea — é a gestão do conflito. Janones orientava seus apoiadores a não interagir com postagens negativas sobre o presidente. A lógica é puramente algorítmica: ao responder a um ataque, o usuário sinaliza à plataforma que aquele conteúdo é relevante, o que acaba amplificando a mensagem do adversário. A instrução era clara: ignorar a crítica e concentrar a energia onde o discurso era favorável.

Para Janones, o objetivo não é a hegemonia total, mas a criação de um contraponto eficaz: "Não queremos que as direitas sejam dominantes, queremos um equilíbrio".

O interesse demonstrado por Kirchner e Massa sinaliza que o peronismo busca modernizar sua máquina de comunicação digital, utilizando a experiência brasileira como um guia prático para disputar a atenção do eleitor em um ambiente cada vez mais dominado por regras invisíveis de distribuição de conteúdo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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