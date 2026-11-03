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Madagascar revisa acordo de pesca com UE: novos benefícios para comunidades locais

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Madagascar iniciou a fase de revisão do acordo de pesca com a União Europeia (UE), vigente até 30 de junho de 2027, com o objetivo de alterar a distribuição de benefícios financeiros e materiais em favor de comunidades costeiras e produtores locais.

Рыболовное судно с уловом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рыболовное судно с уловом

Posição atual e disparidade de execução

O acordo renovado em julho de 2023 estabelece as seguintes condições:

  • Acesso: 65 navios europeus autorizados a operar na zona econômica exclusiva de Madagascar.
  • Cota: Limite de captura de 14.000 toneladas por ano.
  • Compensação financeira: Pagamento anual de 1,8 milhão de euros pela UE (700 mil euros pelo acesso aos recursos e 1,1 milhão euros para políticas de pesca sustentável).

Um relatório da Comissão Europeia de 10 de setembro de 2026 revela que a utilização real das cotas nos anos de 2024 e 2025 foi de apenas 48%, evidenciando uma subutilização da capacidade pactuada que servirá como base para a renegociação.

Impacto no emprego e distribuição de renda

A estrutura de empregos no âmbito do acordo apresenta baixa absorção de mão de obra local nos navios: dos 89 postos de trabalho anuais a bordo, apenas 14 são ocupados por cidadãos de Madagascar, contra 35 de cidadãos da UE e 40 de outras nacionalidades.

O efeito econômico é mais expressivo na cadeia de processamento e comercialização, com cerca de 375 postos de trabalho, destacando-se a cidade de Antsiranana, onde as mulheres representam 54% dos funcionários das fábricas de conserva de atum.

Contraste com o setor artesanal

Enquanto a pesca industrial é regulada pelo acordo com a UE, o setor artesanal opera em escala distinta. Dados da FAO de 2022 indicam:

  • Força de trabalho: 242 mil pessoas em 2,5 mil aldeias costeiras.
  • Volume de captura: Aproximadamente 90 mil toneladas.
  • Participação feminina: 57% na rede de processamento e vendas e 21% na captura direta.

Próxima etapa e pauta de negociação

A Comissão Europeia recomendou a abertura de negociações para um novo acordo. Os pontos centrais da pauta incluem:

  • Melhoria das condições sociais de trabalho para marinheiros.
  • Criação de mecanismos de apoio direto às comunidades costeiras.
  • Reforço do controle sobre as capturas.
  • Revisão das contribuições financeiras para converter cotas de exportação em aumento de renda para os agentes locais do mercado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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