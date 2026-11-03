Madagascar revisa acordo de pesca com UE: novos benefícios para comunidades locais

Madagascar iniciou a fase de revisão do acordo de pesca com a União Europeia (UE), vigente até 30 de junho de 2027, com o objetivo de alterar a distribuição de benefícios financeiros e materiais em favor de comunidades costeiras e produtores locais.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рыболовное судно с уловом

Posição atual e disparidade de execução

O acordo renovado em julho de 2023 estabelece as seguintes condições:

Acesso: 65 navios europeus autorizados a operar na zona econômica exclusiva de Madagascar.

65 navios europeus autorizados a operar na zona econômica exclusiva de Madagascar. Cota: Limite de captura de 14.000 toneladas por ano.

Limite de captura de 14.000 toneladas por ano. Compensação financeira: Pagamento anual de 1,8 milhão de euros pela UE (700 mil euros pelo acesso aos recursos e 1,1 milhão euros para políticas de pesca sustentável).

Um relatório da Comissão Europeia de 10 de setembro de 2026 revela que a utilização real das cotas nos anos de 2024 e 2025 foi de apenas 48%, evidenciando uma subutilização da capacidade pactuada que servirá como base para a renegociação.

Impacto no emprego e distribuição de renda

A estrutura de empregos no âmbito do acordo apresenta baixa absorção de mão de obra local nos navios: dos 89 postos de trabalho anuais a bordo, apenas 14 são ocupados por cidadãos de Madagascar, contra 35 de cidadãos da UE e 40 de outras nacionalidades.

O efeito econômico é mais expressivo na cadeia de processamento e comercialização, com cerca de 375 postos de trabalho, destacando-se a cidade de Antsiranana, onde as mulheres representam 54% dos funcionários das fábricas de conserva de atum.

Contraste com o setor artesanal

Enquanto a pesca industrial é regulada pelo acordo com a UE, o setor artesanal opera em escala distinta. Dados da FAO de 2022 indicam:

Força de trabalho: 242 mil pessoas em 2,5 mil aldeias costeiras.

242 mil pessoas em 2,5 mil aldeias costeiras. Volume de captura: Aproximadamente 90 mil toneladas.

Aproximadamente 90 mil toneladas. Participação feminina: 57% na rede de processamento e vendas e 21% na captura direta.

Próxima etapa e pauta de negociação

A Comissão Europeia recomendou a abertura de negociações para um novo acordo. Os pontos centrais da pauta incluem:

Melhoria das condições sociais de trabalho para marinheiros.

Criação de mecanismos de apoio direto às comunidades costeiras.

Reforço do controle sobre as capturas.

Revisão das contribuições financeiras para converter cotas de exportação em aumento de renda para os agentes locais do mercado.