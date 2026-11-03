Madagascar iniciou a fase de revisão do acordo de pesca com a União Europeia (UE), vigente até 30 de junho de 2027, com o objetivo de alterar a distribuição de benefícios financeiros e materiais em favor de comunidades costeiras e produtores locais.
O acordo renovado em julho de 2023 estabelece as seguintes condições:
Um relatório da Comissão Europeia de 10 de setembro de 2026 revela que a utilização real das cotas nos anos de 2024 e 2025 foi de apenas 48%, evidenciando uma subutilização da capacidade pactuada que servirá como base para a renegociação.
A estrutura de empregos no âmbito do acordo apresenta baixa absorção de mão de obra local nos navios: dos 89 postos de trabalho anuais a bordo, apenas 14 são ocupados por cidadãos de Madagascar, contra 35 de cidadãos da UE e 40 de outras nacionalidades.
O efeito econômico é mais expressivo na cadeia de processamento e comercialização, com cerca de 375 postos de trabalho, destacando-se a cidade de Antsiranana, onde as mulheres representam 54% dos funcionários das fábricas de conserva de atum.
Enquanto a pesca industrial é regulada pelo acordo com a UE, o setor artesanal opera em escala distinta. Dados da FAO de 2022 indicam:
A Comissão Europeia recomendou a abertura de negociações para um novo acordo. Os pontos centrais da pauta incluem:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Substituir parte da base de ovos por kefir cria uma crosta estrutural que retém a umidade do peito de frango durante a fritura.