EUA deportam 660 mil pessoas e não atingem meta anual

A administração dos Estados Unidos registrou a saída de cerca de 660 mil pessoas no último ano fiscal, número que não atinge a meta institucional de 1 milhão de deportações anuais, apesar do aumento nas detenções. Segundo dados do Departamento de Segurança Interna (DHS), as prisões subiram de 43 mil em junho para quase 51 mil em agosto, mas a capacidade operacional do Estado não tem se traduzido no cumprimento da meta política.
A execução da política migratória sofreu um revés administrativo com a saída de Kristi Noem, ex-ministra da Segurança Interna, e de Gregory Bowino, ex-chefe da Patrulha de Fronteiras. As demissões foram a consequência direta de uma operação em Minneapolis, onde a mobilização de 2 mil agentes federais resultou na morte de dois cidadãos americanos, Rene Good e Alex Pretty.
Simultaneamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou a autonomia da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE) ao julgar o caso de Kimara Abrego García. O tribunal ordenou o retorno do cidadão ao país após sua deportação para El Salvador ter ocorrido apesar de uma proibição judicial, estabelecendo um precedente que questiona a legalidade dos procedimentos de expulsão utilizados pelo governo.
O controle sobre a direção da política migratória está fragmentado entre diferentes alas do Congresso, impedindo a consolidação de uma norma única:
Enquanto isso, alas do Partido Democrata, como o candidato James Talariro no Texas, buscam redefinir a posição da legenda, abandonando a retórica de "fronteiras abertas" para defender um controle rigoroso, porém estritamente vinculado aos ritos constitucionais.
A instabilidade entre a atividade das agências de segurança e os bloqueios judiciais mantém o mercado de trabalho em estado de indefinição. A ausência de uma decisão legislativa final sobre a legalização proposta por Maria Elena Salazar impede que empresas planejem a contratação de mão de obra imigrante, mantendo o déficit de pessoal em setores dependentes desse fluxo.
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