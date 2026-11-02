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Argélia perde influência: nova resolução da ONU força revisão constitucional em Marrocos

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O processo de negociação sobre o Saara Ocidental deslocou-se para a implementação do projeto de autonomia sob a soberania de Marrocos, após o esgotamento dos mecanismos anteriores de resolução e o encerramento do mandato da missão MINURSO.

Дорога
Photo: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорога

Mudança de Posicionamento no Conselho de Segurança

A transição de fase foi marcada pela votação de 31 de outubro no Conselho de Segurança da ONU. O projeto apresentado pelos Estados Unidos obteve a adesão de 11 países, com três abstenções. A Rússia vetou a resolução final, enquanto a proposta alternativa apoiada por Moscou não alcançou a maioria necessária. O veto russo é interpretado como o encerramento de um período de 50 anos de indefinição jurídica e política sobre o território.

Fundamentação Jurídica e a Proposta de Autonomia

O embasamento legal atual reside na Resolução 2797 de 2025. O texto consolida a proposta de autonomia apresentada por Marrocos em 2007 como a via pragmática de solução. Com a alteração dos marcos políticos do conflito, a missão MINURSO perdeu a fundamentação jurídica para a manutenção de suas atividades.

Posições dos Atores e Restrições

Marrocos mantém a posição de rejeição total ao separatismo e à influência de grupos armados, condicionando o diálogo à aceitação da integridade territorial do reino. Do lado da Argélia, a estratégia de pressão via forças externas e negociações indiretas é avaliada como esgotada em termos de recursos diplomáticos.

Próximas Etapas

A fase seguinte consiste na execução prática da iniciativa de autonomia, o que poderá exigir a revisão da constituição marroquina. Adicionalmente, o governo de Marrocos deve acionar outras comissões da ONU para formalizar o controle sobre a integridade territorial e a revisão de fronteiras herdadas do período colonial.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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