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Kazakistão e Azerbaijão formalizam intenção de expandir infraestrutura de transporte no Mar Cáspio

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Kazakistão e Azerbaijão formalizaram a intenção de criar novas infraestruturas de transporte para reduzir o tempo de movimentação de cargas no Mar Cáspio, focando na expansão da Rota de Transporte Internacional Transcaspiana (TITR). O acordo, firmado entre o fundo soberano Samruk-Kazyna e a AZCON Holding, concentra-se em dois eixos: a implementação de uma nova linha de balsas e a construção de um terminal de carga intermodal.

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Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
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Infraestrutura de transporte e gargalos operacionais

O projeto da linha de balsas, denominada "Ponte do Cáspio", estabelece os princípios para o lançamento de um novo sistema de travessia marítima. No entanto, a iniciativa encontra-se na fase de definição de cooperação, sem a operação de navios ou a definição da frequência de viagens disponível para o fluxo de mercadorias.

Capacidade de transbordo e terminais

Para ampliar o volume de transporte de contêineres, as ferrovias nacionais do own Kazakistão (KTZ) e do Azerbaijão assinaram um Term Sheet para a criação de uma joint venture e a construção de um terminal de carga intermodal. O documento fixa as condições para a futura instalação, mas o ativo ainda não está operando. A capacidade real de movimentação de contêineres da rota permanece, portanto, limitada à infraestrutura existente até que o novo terminal seja construído e colocado em operação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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