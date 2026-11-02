Polêmica na Costa Rica: Corpo de Bombeiros fecha compra milionária com brasileiros sem concorrência ampla

O Corpo de Bombeiros da Costa Rica formalizou a contratação do consórcio brasileiro SGSV e Bem Estar para a aquisição de 40 ambulâncias, em um contrato avaliado em 6,5 bilhões de colones (aproximadamente 11 a 12 milhões de dólares). A contratação ocorreu sem a realização de licitação padrão, sob a justificativa de urgência no reforço do atendimento pré-hospitalar em 25 divisões do país.

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Questionamentos sobre a qualificação do executor

A empresa local AutoStar contestou a escolha do consórcio brasileiro, alegando que a SGSV não possui a experiência técnica exigida. De acordo com os termos do processo, o participante deveria comprovar a produção de ao menos 200 veículos para cinco clientes distintos nos últimos dois anos; contudo, a documentação teria sido validada por apenas duas entidades governamentais brasileiras.

A contestação destaca ainda que a SGSV não possui histórico de fornecimento de transporte médico na Costa Rica, tendo atuado anteriormente com o governo local em contratos de monitoramento eletrônico de infratores e equipamentos de infraestrutura portuária.

Enquadramento legal e prazos processuais

Para dispensar a licitação, o Corpo de Bombeiros fundamentou a decisão no artigo 66 da Lei de Contratações Públicas, que permite a aceleração de procedimentos em casos de ameaça à segurança pública ou à saúde dos cidadãos. Embora a norma preveja o convite a no mínimo três contrapartes, apenas uma firma foi consultada no processo atual.

A tentativa de anulação do negócio movida pela AutoStar foi rejeitada administrativamente por decadência de prazo. A ação foi protocolada em 16 de setembro, enquanto o período para pedidos de esclarecimentos no sistema Sicop havia encerrado em 11 de setembro.

Divergências documentais

A AutoStar aponta inconsistências nas datas das cotações: enquanto a solicitação de preços teria sido enviada em 1º de setembro com prazo de entrega para o dia seguinte, documentos registrados no sistema Sicop datam de 26 de agosto.

A empresa questiona também a contradição entre a exigência de apresentação de um protótipo em 30 dias e a desclassificação de concorrentes baseada nos prazos de entrega do lote total. O Instituto Nacional de Seguros (INS), responsável pelo financiamento, encaminhou as demandas ao departamento de compras, e o consórcio brasileiro sinalizou que apresentará resposta oficial em 2 de novembro.