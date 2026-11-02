Mudança na presidência do Tribunal Constitucional: o que isso significa para a Polônia?

Anna Korwin-Piotrowska assumiu a presidência do Tribunal Constitucional da Polônia, removendo formalmente a liderança anterior do cargo. A ação resultou no controle imediato da gestão do tribunal, órgão com competência legal para vetar leis e anular decisões governamentais.

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A mudança na cúpula do judiciário provocou a reação imediata do presidente Karol Navrotzky, que interrompeu viagem oficial ao Senegal para retornar a Varsóvia. O conflito escalou para confrontos físicos nos arredores do tribunal, onde apoiadores da presidência tentaram forçar a entrada no edifício, enquanto a administração do tribunal publicou alertas sobre a natureza ilegal da movimentação e a ocorrência de um golpe de Estado.

O mecanismo de bloqueio institucional

O controle do Tribunal Constitucional funciona como a alavanca final de governabilidade na Polônia. Atualmente, o governo de Donald Tusk enfrenta a incapacidade de nomear novos juízes devido ao poder de veto do presidente Navrotzky. A remoção da presidência anterior do tribunal é a tentativa do governo de contornar esse bloqueio institucional, buscando neutralizar a capacidade do tribunal de barrar reformas legislativas.

Ciclo de nomeações e a disputa por maiorias

A disputa atual é a terceira etapa de um processo de captura institucional iniciado há dez anos: