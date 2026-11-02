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EUA restringem vistos de 61 cidadãos bolivianos

Mundo

O governo dos Estados Unidos restringiu o acesso de 61 cidadãos bolivianos ao seu território entre 28 de setembro e 22 de outubro de 2026, utilizando a anulação e a negação de vistos como instrumento de pressão. A medida, fundamentada na seção 212(a)(3) da Lei de Imigração e Cidadania, atinge a mobilidade de figuras centrais do aparelho estatal boliviano, limitando a capacidade de deslocamento internacional de gestores públicos e operadores do direito.

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Photo: commons.wikimedia.org by PsamatheM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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O fluxo de restrições ocorreu em duas etapas: inicialmente, 21 pessoas foram afetadas (12 com vistos revogados e 9 com pedidos negados) e, posteriormente, a lista foi ampliada para incluir mais 40 nomes. O grupo abrange ex-ministros, membros do judiciário, chefes de órgãos de inteligência financeira e agentes de segurança.

Canais de impacto e perfis afetados

O canal de aplicação da medida focou em setores estratégicos de controle e fiscalização. Estão na lista nomes como o ex-ministro da Justiça, Ivan Lima Magne, e o ex-procurador-geral, Juan Lanchipa Fonse. A restrição também alcançou a cúpula do Serviço de Migração, da Unidade de Análise Financeira (UIF) e oficiais de polícia, como o Coronel Franz William Cabrera Quispe, além de juízes especializados no combate ao narcotráfico.

A inclusão de empresários do setor privado, a exemplo de Jose Luis Iriarte Cussi, indica que o instrumento de restrição de vistos não se limitou a agentes políticos, mas expandiu-se para atores econômicos vinculados à rede de influência desses funcionários.

Mecanismos jurídicos e a transmissão para o direito local

Embora a anulação de um visto seja um ato soberano administrativo dos EUA e não possua valor de sentença judicial, a medida altera a situação jurídica dos envolvidos na Bolívia. A inclusão nesses registros pode servir como notitia criminis para o Ministério Público boliviano, podendo dar início a investigações sob a ótica do artigo 284 do Código de Processo Penal.

Contudo, existe um limite na transmissão desse efeito: o artigo 171 do código processual local impede que sentenças condenatórias sejam emitidas com base exclusivamente em dados de inteligência estrangeiros e sigilosos, o que relega a sanção de visto ao status de sinal de alerta, e não de prova material definitiva.

O fluxo de produção de narcóticos como gatilho

A medida americana reflete a trajetória de crescimento da produção de drogas na Bolívia. O canal de conflito reside na divergência entre o limite legal de plantio e a realidade do campo. Enquanto a Lei nº 906 estabelece um teto de 22.000 hectares para o cultivo de coca, a área expandiu-se sistematicamente:

  • 2006: 27.500 ha
  • 2023: 31.000 ha
  • 2024: 34.000 ha
  • 2025: 36.400 ha

Em 2025, aproximadamente 40% da área cultivada operava à margem da lei. Esse aumento na produção é acompanhado por um crescimento na infraestrutura de processamento; em 2024, a desarticulação de 91 laboratórios e mais de 1.400 instalações de maceração representou um salto de 84% em relação ao ano anterior.

Diante desse cenário, a análise técnica indica que a restrição de vistos é uma medida pontual. A adaptação do sistema para interromper a convergência entre o aparelho estatal e redes criminosas dependeria de mecanismos de transparência financeira, auditoria de beneficiários reais e a integração de fluxos de dados entre as alfândegas, o fisco e as agências de segurança.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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