Filipinas e Vietnã criam projeto de mitigação de tufões

Filipinas e Vietnã acordaram a criação do projeto "Mitigação de Tifões", iniciativa voltada para a coordenação de resposta a desastres naturais, detecção precoce e recuperação pós-catástrofe. O acordo foi firmado em 28 de outubro, durante encontro entre os comandantes das defesas nacionais de ambos os países em Cebu, no contexto dos fóruns de defesa da ASEAN.

Photo: commons.wikimedia.org by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Vietnam & Cambodia (3337588088)

Mecanismos e Protocolos

A proposta estabelece a elaboração de um protocolo único entre instituições militares e agências de proteção civil dos dois Estados. O documento operacional foca em três eixos: coordenação de assistência humanitária (HADR), sistemas de alerta e detecção precoce, e o pré-posicionamento de recursos críticos. A lógica do projeto baseia-se na trajetória geográfica dos tufões, que habitualmente atingem as Filipinas antes de chegarem ao Vietnã.

O Ministro da Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., definiu que a iniciativa visa a troca de informações operacionais para a tomada de decisão antecipada. Pelo lado vietnamita, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, General Phan Van Giang, vinculou a implementação do projeto ao respeito aos interesses mútuos e ao cumprimento de exigências normativas.

Próximas Etapas e Cronograma

A concretização e a aprovação formal do protocolo conjunto estão programadas para o primeiro trimestre de 2027. O texto final deverá ser validado durante o 8º Diálogo Estratégico de Vice-Ministros da Defesa e a 9ª Reunião de Trabalho sobre Cooperação de Defesa.

O projeto ocorre após a elevação das relações bilaterais para o status de Parceria Estratégica Reforçada e a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) sobre cooperação de defesa para 2026. O projeto de mitigação de tufões é a primeira medida concreta para operacionalizar a confiança mútua prevista nesses instrumentos diplomáticos.