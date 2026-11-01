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Justiça dos EUA analisa legalidade de tarifas sobre importações canadenses

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A aplicação de tarifas de 50% sobre importações canadenses, totalizando 20 bilhões de dólares, tornou-se o centro de uma disputa judicial no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em Nova York. O processo, movido pela importadora de queijos Gellert Global Group, questiona a legalidade do instrumento jurídico utilizado pelo governo federal para elevar os custos de insumos e restringir o acesso ao mercado.

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O mecanismo de transmissão: a Seção 338 da Lei de Tarifas de 1930

O canal utilizado pela administração de Donald Trump para implementar as taxas foi a Seção 338 da Lei de Tarifas de 1930, uma norma obsoleta que permitiu a imposição rápida de tarifas sem a necessidade de seguir protocolos contemporâneos. Esse instrumento alterou a dinâmica comercial ao encarecer produtos canadenses e culminou em um banimento total de importações de quase 1 bilhão de dólares, afetando especificamente os setores de laticínios, bebidas alcoólicas e motocicletas.

Para as empresas importadoras, a medida traduziu-se em um aumento imediato de custos operacionais. O mecanismo de impacto forçou os negócios a escolherem entre a redução de margens de lucro ou o repasse do custo adicional ao consumidor final através do aumento de preços.

Conflito de normas e a barreira procedimental

A contestação jurídica da Gellert Global Group, representada pelo Liberty Justice Center, foca na validade do canal legal. O argumento é que leis posteriores, aprovadas pelo Congresso, restringiram a aplicação da norma de 1930. Segundo os advogados, a legislação atual exige investigações preliminares obrigatórias antes de qualquer alteração tarifária.

A tese da acusação é que a reativação de normas arquivadas serve para contornar os mecanismos de controle legislativo, permitindo que o Executivo altere fluxos comerciais sem a observância de ritos democráticos e procedimentais.

Justificativas e a busca por novos fundamentos legais

O governo dos Estados Unidos fundamenta a medida como uma resposta a políticas discriminatórias do Canadá contra exportações americanas, especialmente nos setores automotivo e de laticínios. A utilização da Seção 338 surge após a administração ter enfrentado derrotas judiciais anteriores.

Anteriormente, a Suprema Corte dos Estados Unidos já havia derrubado tarifas baseadas na Lei de Poderes Emergenciais de 1977, obrigando o Estado a restituir bilhões de dólares aos importadores. Esse precedente levou a Casa Branca a buscar outras brechas legais, incluindo a alegação de uso de trabalho forçado para restringir a entrada de produtos de diversos países.

Impactos na previsibilidade do mercado

O desfecho do caso definirá se a regulação do comércio internacional nos EUA seguirá fluxos procedimentais ou se ficará sujeita a instrumentos de execução rápida do Executivo.

Se a justiça der ganho de causa à empresa importadora, o governo deverá restituir as tarifas pagas e novas taxas dependerão de investigações e aprovações do Congresso, o que reduz a volatilidade para os importadores. Caso o governo prevaleça, o presidente consolidará um instrumento para alterar regras de comércio e custos de importação de forma célere, aumentando a exposição do mercado a mudanças súbitas de política comercial.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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