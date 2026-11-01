Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Filipinas devem se tornar o 2º maior mercado global de painéis solares até 2026

Mundo

O custo crescente e a instabilidade das tarifas de energia elétrica nas Filipinas impulsionaram a demanda por painéis solares, posicionando o país como o segundo maior mercado global do setor em 2026, atrás apenas dos Países Baixos. O movimento é sustentado por uma queda drástica nos preços globais dos equipamentos nos últimos 15 anos, tornando a energia solar a fonte de eletricidade mais barata da história, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA).

Солнечные батареи
Photo: unsplash.com by Pramod Kumar Sharma is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечные батареи

Canais de financiamento e acesso ao capital

Apesar da viabilidade tecnológica, a barreira principal para a adoção em massa é o custo inicial. Um sistema básico para residências filipinas varia entre 80 mil e 200 mil pesos (aproximadamente US$ 1.400 a US$ 3.500), podendo ultrapassar 500 mil pesos em instalações de maior potência. Para superar a dependência de economias em dinheiro, o acesso ao mercado tem sido viabilizado por canais de crédito específicos:

  • Setor Público: Funcionários do governo utilizam empréstimos via Sistema de Seguro de Funcionários Públicos (GSIS), enquanto membros do fundo Pag-IBIG acessam linhas de crédito para melhorias habitacionais. Uma expansão via Sistema de Seguro Social (SSS) para o setor privado está prevista para o início de 2027.
  • Setor Bancário: Instituições comerciais e rurais oferecem produtos de crédito, embora exijam garantias rigorosas.
  • Financiamento Interno (In-house): Instaladores oferecem crédito direto para consumidores sem colateral, porém com prazos de amortização mais curtos e taxas de juros mais elevadas que as bancárias.

Mecanismos de rentabilidade e amortização

A transição para a energia solar altera a estrutura de gastos do consumidor: a despesa variável mensal com concessionárias é substituída por parcelas fixas de amortização de um ativo. Com a vida útil dos sistemas estimada entre 20 e 25 anos, o custo de energia torna-se previsível após a quitação do financiamento.

Para acelerar o retorno do investimento, dois mecanismos concretos são destacados:

1. Net-metering: A conexão à rede elétrica permite que o excedente de energia gerado seja vendido à distribuidora, reduzindo o tempo de payback de 10 para 5 anos.
2. Escalonamento de Hardware: A recomendação técnica para reduzir o gasto inicial é a instalação de sistemas "battery-ready". O consumidor evita a compra imediata de baterias de lítio — o componente mais caro — e as adiciona posteriormente, aproveitando a tendência de queda nos preços desses insumos.

Limites de infraestrutura e disparidades regionais

A eficácia desses mecanismos varia conforme a localização geográfica e a infraestrutura de rede. Em áreas remotas ou isoladas (off-grid), a ausência de conexão com a rede elétrica impede o uso do net-metering, eliminando a possibilidade de monetização do excedente. Nesses locais, a energia solar substitui o diesel caro, mas não gera receita.

Para mitigar a exclusão de camadas da população sem acesso a crédito, especialistas propõem a mudança do modelo de instalação individual para modelos comunitários. Isso inclui a instalação de painéis em telhados de prédios públicos ou terrenos de comunidades locais (barangays), além da integração de sistemas solares pré-instalados em projetos de habitação popular do governo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA
Economia
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Mulher
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Mais populares
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

O corte Blunt Bob cria uma linha horizontal densa ao evitar repicagem, enquanto a técnica francesa em cascata usa transições suaves para remover peso das pontas, e o Pixie concentra massa na coroa para elevar o topo da cabeça.

Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Escolha de gatos para apartamento: além do pelo
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
últimos materiais
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Exportações russas para a China migram de grãos para alimentos processados e alta tecnologia
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Barreiras no SNS dificultam acesso legal ao aborto em várias regiões de Portugal
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Autoridade Aeronáutica proíbe drones no Rossio durante manifestação pela habitação
Raças populares de cães com potencial para reações defensivas: o peso do treinamento
Casca descamando no tronco: como agir conforme a temperatura
Casca coberta ameaça o pomar: sal age só na superfície sem tocar o interior
Rankings escolares medem privilégio socioeconómico e não a qualidade do ensino, alerta Fenprof
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.