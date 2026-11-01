Filipinas devem se tornar o 2º maior mercado global de painéis solares até 2026

O custo crescente e a instabilidade das tarifas de energia elétrica nas Filipinas impulsionaram a demanda por painéis solares, posicionando o país como o segundo maior mercado global do setor em 2026, atrás apenas dos Países Baixos. O movimento é sustentado por uma queda drástica nos preços globais dos equipamentos nos últimos 15 anos, tornando a energia solar a fonte de eletricidade mais barata da história, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA).

Photo: unsplash.com by Pramod Kumar Sharma is licensed under Free to use under the Unsplash License Солнечные батареи

Canais de financiamento e acesso ao capital

Apesar da viabilidade tecnológica, a barreira principal para a adoção em massa é o custo inicial. Um sistema básico para residências filipinas varia entre 80 mil e 200 mil pesos (aproximadamente US$ 1.400 a US$ 3.500), podendo ultrapassar 500 mil pesos em instalações de maior potência. Para superar a dependência de economias em dinheiro, o acesso ao mercado tem sido viabilizado por canais de crédito específicos:

Setor Público: Funcionários do governo utilizam empréstimos via Sistema de Seguro de Funcionários Públicos (GSIS), enquanto membros do fundo Pag-IBIG acessam linhas de crédito para melhorias habitacionais. Uma expansão via Sistema de Seguro Social (SSS) para o setor privado está prevista para o início de 2027.

Funcionários do governo utilizam empréstimos via Sistema de Seguro de Funcionários Públicos (GSIS), enquanto membros do fundo Pag-IBIG acessam linhas de crédito para melhorias habitacionais. Uma expansão via Sistema de Seguro Social (SSS) para o setor privado está prevista para o início de 2027. Setor Bancário: Instituições comerciais e rurais oferecem produtos de crédito, embora exijam garantias rigorosas.

Instituições comerciais e rurais oferecem produtos de crédito, embora exijam garantias rigorosas. Financiamento Interno (In-house): Instaladores oferecem crédito direto para consumidores sem colateral, porém com prazos de amortização mais curtos e taxas de juros mais elevadas que as bancárias.

Mecanismos de rentabilidade e amortização

A transição para a energia solar altera a estrutura de gastos do consumidor: a despesa variável mensal com concessionárias é substituída por parcelas fixas de amortização de um ativo. Com a vida útil dos sistemas estimada entre 20 e 25 anos, o custo de energia torna-se previsível após a quitação do financiamento.

Para acelerar o retorno do investimento, dois mecanismos concretos são destacados:

1. Net-metering: A conexão à rede elétrica permite que o excedente de energia gerado seja vendido à distribuidora, reduzindo o tempo de payback de 10 para 5 anos.

2. Escalonamento de Hardware: A recomendação técnica para reduzir o gasto inicial é a instalação de sistemas "battery-ready". O consumidor evita a compra imediata de baterias de lítio — o componente mais caro — e as adiciona posteriormente, aproveitando a tendência de queda nos preços desses insumos.

Limites de infraestrutura e disparidades regionais

A eficácia desses mecanismos varia conforme a localização geográfica e a infraestrutura de rede. Em áreas remotas ou isoladas (off-grid), a ausência de conexão com a rede elétrica impede o uso do net-metering, eliminando a possibilidade de monetização do excedente. Nesses locais, a energia solar substitui o diesel caro, mas não gera receita.

Para mitigar a exclusão de camadas da população sem acesso a crédito, especialistas propõem a mudança do modelo de instalação individual para modelos comunitários. Isso inclui a instalação de painéis em telhados de prédios públicos ou terrenos de comunidades locais (barangays), além da integração de sistemas solares pré-instalados em projetos de habitação popular do governo.