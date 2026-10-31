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Desigualdade climática: 1% mais ricos causam tragédias em países vulneráveis

Mundo

A distribuição física da poluição por carbono no planeta revela um abismo geográfico e social: enquanto 8 milhões de pessoas, que compõem os 0,1% mais ricos da população mundial, geram mais emissões do que os 3,5 bilhões de indivíduos mais pobres, as consequências físicas desses gases se concentram em territórios vulneráveis.

Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода

Um relatório da Oxfam, lançado às vésperas da COP31 na Turquia, detalha a mecânica dessa desigualdade. Segundo os dados, um indivíduo do grupo de 0,1% contribui quase 400 vezes mais para as ondas de calor extremo do que alguém pertencente aos 50% mais pobres da população. A tradução física desse impacto é medida em vidas: as emissões anuais de apenas 1% dos mais ricos devem causar 1,9 milhão de mortes adicionais relacionadas ao calor. O ponto crítico é que 78% dessas fatalidades ocorrerão em países de renda baixa e média-baixa, territórios que, paradoxalmente, respondem por apenas 8% das emissões globais.

A disparidade se manifesta também na capacidade de resposta ao dano. Enquanto populações vulneráveis enfrentam a destruição material de casas e plantações por enchentes e incêndios, a elite financeira utiliza capital para criar barreiras físicas contra o clima, investindo em bunkers subterrâneos de alta tecnologia, seguros privados e equipes particulares de combate a incêndios.

Além do impacto humano, o relatório projeta danos econômicos e migratórios massivos. Estima-se que as emissões dos 1% mais ricos causem prejuízos de US$ 53 trilhões até 2050. No campo demográfico, a previsão é de que até 1 bilhão de pessoas sejam forçadas a se deslocar devido à crise climática, com a maioria desses fluxos migratórios concentrados no Sul Global.

Um aspecto central da análise da Oxfam é o ciclo financeiro do desastre. Através do novo índice Destroy & Rebuild (Destruir e Reconstruir), a organização identificou 217 empresas que operam em um sistema dual: lucram com setores que aceleram o colapso climático e, simultaneamente, lucram com a resposta, recuperação e reconstrução das infraestruturas destruídas por eventos extremos.

Para romper esse ciclo, a Oxfam propõe medidas concretas de tributação sobre a riqueza e bens de luxo altamente poluentes, como jatos privados, além de exigir que o financiamento para adaptação climática no Sul Global seja triplicado até 2035, priorizando doações e recursos públicos em vez de empréstimos que aumentem o endividamento dos países afetados.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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