Desigualdade climática: 1% mais ricos causam tragédias em países vulneráveis

A distribuição física da poluição por carbono no planeta revela um abismo geográfico e social: enquanto 8 milhões de pessoas, que compõem os 0,1% mais ricos da população mundial, geram mais emissões do que os 3,5 bilhões de indivíduos mais pobres, as consequências físicas desses gases se concentram em territórios vulneráveis.
Um relatório da Oxfam, lançado às vésperas da COP31 na Turquia, detalha a mecânica dessa desigualdade. Segundo os dados, um indivíduo do grupo de 0,1% contribui quase 400 vezes mais para as ondas de calor extremo do que alguém pertencente aos 50% mais pobres da população. A tradução física desse impacto é medida em vidas: as emissões anuais de apenas 1% dos mais ricos devem causar 1,9 milhão de mortes adicionais relacionadas ao calor. O ponto crítico é que 78% dessas fatalidades ocorrerão em países de renda baixa e média-baixa, territórios que, paradoxalmente, respondem por apenas 8% das emissões globais.
A disparidade se manifesta também na capacidade de resposta ao dano. Enquanto populações vulneráveis enfrentam a destruição material de casas e plantações por enchentes e incêndios, a elite financeira utiliza capital para criar barreiras físicas contra o clima, investindo em bunkers subterrâneos de alta tecnologia, seguros privados e equipes particulares de combate a incêndios.
Além do impacto humano, o relatório projeta danos econômicos e migratórios massivos. Estima-se que as emissões dos 1% mais ricos causem prejuízos de US$ 53 trilhões até 2050. No campo demográfico, a previsão é de que até 1 bilhão de pessoas sejam forçadas a se deslocar devido à crise climática, com a maioria desses fluxos migratórios concentrados no Sul Global.
Um aspecto central da análise da Oxfam é o ciclo financeiro do desastre. Através do novo índice Destroy & Rebuild (Destruir e Reconstruir), a organização identificou 217 empresas que operam em um sistema dual: lucram com setores que aceleram o colapso climático e, simultaneamente, lucram com a resposta, recuperação e reconstrução das infraestruturas destruídas por eventos extremos.
Para romper esse ciclo, a Oxfam propõe medidas concretas de tributação sobre a riqueza e bens de luxo altamente poluentes, como jatos privados, além de exigir que o financiamento para adaptação climática no Sul Global seja triplicado até 2035, priorizando doações e recursos públicos em vez de empréstimos que aumentem o endividamento dos países afetados.
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