Azerbaijão propõe recompensas financeiras para denunciantes de corrupção

Quem denunciar atos de corrupção no Azerbaijão poderá receber pagamentos diretos do orçamento ou uma porcentagem de bens confiscados, conforme projeto de lei aprovado em primeira leitura pelo Milli Majlis. A nova regra transforma o ato de denunciar em um procedimento administrativo com prazos fixos e garantias financeiras para quem reportar subornos ou abusos de poder.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены деньги

Como funciona a denúncia e a proteção

Para entrar no sistema, o cidadão deve apresentar a informação por escrito, via formulário eletrônico ou verbalmente. O relato pode ser entregue ao chefe da organização, ao departamento interno de compliance, a instâncias superiores ou diretamente ao órgão da promotoria especializado no combate à corrupção.

A partir do momento da denúncia, torna-se ilegal que a empresa ou órgão público tome medidas retaliatórias. O sistema proíbe a demissão, a transferência de cargo, a aplicação de punições disciplinares, o atraso de salários ou a interrupção da progressão na carreira do denunciante.

Em casos de ameaça real à vida ou ao patrimônio do informante e de seus parentes, o Estado deve aplicar medidas de proteção física. O acesso a assistência jurídica gratuita, a isenção de custas judiciais e a compensação por danos morais e materiais também estão previstos.

Regras de pagamento e recompensas

O benefício financeiro ocorre após a comprovação do crime, seguindo dois caminhos:

Pagamento direto: Uma recompensa paga pelo orçamento da organização, que pode chegar a 25 salários mínimos, dependendo da relevância dos dados e do prejuízo evitado. O prazo para o pagamento é de 10 dias úteis após a confirmação do fato.

Uma recompensa paga pelo orçamento da organização, que pode chegar a 25 salários mínimos, dependendo da relevância dos dados e do prejuízo evitado. O prazo para o pagamento é de 10 dias úteis após a confirmação do fato. Participação em confiscos: O informante tem direito a 5% do valor dos bens ou fundos confiscados em processo criminal ou devolvidos ao orçamento estatal.

Se a denúncia resultar em tragédias, o sistema prevê auxílios emergenciais: 20 mil manats para a família em caso de morte do informante ou de parentes, e 10 mil manats em caso de lesões corporais.

Prazos de investigação e canais de acesso

O projeto de lei estabelece que a denúncia deve ser registrada imediatamente. A investigação tem um prazo de 20 dias úteis, podendo ser prorrogada por mais 10 dias para coleta de evidências. Órgãos consultados durante o processo devem responder em até 7 dias úteis.

Para garantir a imparcialidade, pessoas suspeitas de corrupção ou com interesse direto no resultado do caso são proibidas de conduzir a investigação. Caso o denunciante discorde da decisão do chefe da organização, poderá recorrer a instâncias superiores ou à Justiça.

A obrigatoriedade de criar canais de comunicação confidenciais e anônimos aplica-se a:

Órgãos governamentais e de autogestão local;

Entidades jurídicas estatais e municipais;

Organizações orçamentárias;

Empresas privadas com mais de 50 funcionários.

A proteção e as recompensas não se aplicam se for comprovado que a denúncia foi deliberadamente falsa, caluniosa ou feita com o intuito de obter vantagem pessoal ou vingança.