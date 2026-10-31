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Azerbaijão propõe recompensas financeiras para denunciantes de corrupção

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Quem denunciar atos de corrupção no Azerbaijão poderá receber pagamentos diretos do orçamento ou uma porcentagem de bens confiscados, conforme projeto de lei aprovado em primeira leitura pelo Milli Majlis. A nova regra transforma o ato de denunciar em um procedimento administrativo com prazos fixos e garantias financeiras para quem reportar subornos ou abusos de poder.

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Como funciona a denúncia e a proteção

Para entrar no sistema, o cidadão deve apresentar a informação por escrito, via formulário eletrônico ou verbalmente. O relato pode ser entregue ao chefe da organização, ao departamento interno de compliance, a instâncias superiores ou diretamente ao órgão da promotoria especializado no combate à corrupção.

A partir do momento da denúncia, torna-se ilegal que a empresa ou órgão público tome medidas retaliatórias. O sistema proíbe a demissão, a transferência de cargo, a aplicação de punições disciplinares, o atraso de salários ou a interrupção da progressão na carreira do denunciante.

Em casos de ameaça real à vida ou ao patrimônio do informante e de seus parentes, o Estado deve aplicar medidas de proteção física. O acesso a assistência jurídica gratuita, a isenção de custas judiciais e a compensação por danos morais e materiais também estão previstos.

Regras de pagamento e recompensas

O benefício financeiro ocorre após a comprovação do crime, seguindo dois caminhos:

  • Pagamento direto: Uma recompensa paga pelo orçamento da organização, que pode chegar a 25 salários mínimos, dependendo da relevância dos dados e do prejuízo evitado. O prazo para o pagamento é de 10 dias úteis após a confirmação do fato.
  • Participação em confiscos: O informante tem direito a 5% do valor dos bens ou fundos confiscados em processo criminal ou devolvidos ao orçamento estatal.

Se a denúncia resultar em tragédias, o sistema prevê auxílios emergenciais: 20 mil manats para a família em caso de morte do informante ou de parentes, e 10 mil manats em caso de lesões corporais.

Prazos de investigação e canais de acesso

O projeto de lei estabelece que a denúncia deve ser registrada imediatamente. A investigação tem um prazo de 20 dias úteis, podendo ser prorrogada por mais 10 dias para coleta de evidências. Órgãos consultados durante o processo devem responder em até 7 dias úteis.

Para garantir a imparcialidade, pessoas suspeitas de corrupção ou com interesse direto no resultado do caso são proibidas de conduzir a investigação. Caso o denunciante discorde da decisão do chefe da organização, poderá recorrer a instâncias superiores ou à Justiça.

A obrigatoriedade de criar canais de comunicação confidenciais e anônimos aplica-se a:

  • Órgãos governamentais e de autogestão local;
  • Entidades jurídicas estatais e municipais;
  • Organizações orçamentárias;
  • Empresas privadas com mais de 50 funcionários.

A proteção e as recompensas não se aplicam se for comprovado que a denúncia foi deliberadamente falsa, caluniosa ou feita com o intuito de obter vantagem pessoal ou vingança.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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