Câmara da Colômbia aprova reforma da previdência com risco de hiato fiscal

A Câmara dos Representantes da Colômbia aprovou, nos dias 27 e 28 de outubro de 2026, nove artigos da reforma da previdência que haviam sido devolvidos pela Corte Constitucional por irregularidades procedimentais. Ao validar a versão original do Senado sem alterações, os deputados mantiveram a estrutura de subsídios estatais que gera obrigações financeiras não cobertas para o orçamento público.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилая пара и пенсия

Mecanismos de Financiamento e Impacto Fiscal

O ponto central da disputa institucional reside na redução do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria sem o aumento proporcional das alíquotas de contribuição. Essa configuração transfere para o Estado a responsabilidade de custear a diferença entre as reservas acumuladas e o valor dos benefícios pagos.

O plano do governo estabelece que cidadãos com rendimentos de até 2,3 salários mínimos sejam obrigatoriamente vinculados ao fundo público, limitando subsídios para rendas superiores. Segundo o economista Valeriy Kozlov, em entrevista à Pravda. Ru, essa arquitetura cria um hiato fiscal, pois o Estado assume o financiamento de aposentadorias que não possuem lastro em cálculos atuariais de contribuição.

Conflito de Modelos: Público vs. Privado

O partido Centro Democrático propõe um modelo alternativo que altera a competência de gestão dos recursos. A proposta do grupo é garantir ao cidadão o direito de escolha do gestor dos fundos e a possibilidade de resgate das economias caso o tempo de contribuição não seja atingido, visando reduzir a dependência do Tesouro Nacional.

Limites Demográficos e Próximos Passos

A viabilidade do sistema enfrenta a barreira do envelhecimento populacional e a queda na taxa de natalidade. A especialista em política social e demografia Elena Romanova, também em entrevista à Pravda. Ru, aponta que a ausência de ajustes paramétricos — como a revisão da idade de aposentadoria e dos coeficientes de substituição salarial — transfere a carga financeira para os impostos gerais.

O processo agora retorna à Corte Constitucional, que detém o poder de validar ou bloquear a legalidade do documento. Caso seja mantida, a implementação da reforma está prevista para 1º de abril de 2027.