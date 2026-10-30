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Países europeus adotam regulação de rendas e impostos sobre casas vazias para travar crise habitacional

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A crise habitacional deixou de ser um problema de gestão imobiliária para se tornar um impasse de direitos humanos. Enquanto governos tentam equilibrar a balança entre o lucro dos proprietários e a sobrevivência dos inquilinos, a distância entre o direito formal à habitação e a realidade de quem não consegue pagar a renda torna-se um abismo.

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Photo: commons.wikimedia.org by Hans
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Um exemplo recente surge na Irlanda. O Conselho Económico e Social (NESC), órgão consultivo do parlamento, propôs ao governo a implementação de um modelo "à dinamarquesa": a imposição de arrendamento de casas vazias e o aumento substancial de impostos sobre propriedades devolutas. Na prática, a Irlanda já implementou a Vacant Homes Tax em 2023, penalizando casas habitáveis ocupadas por menos de 30 dias num ano com um imposto quase três vezes superior ao habitual. No entanto, a experiência portuguesa mostra que medidas semelhantes, como o agravamento do IMI para prédios devolutos, são raramente aplicadas pelos municípios, transformando o direito punitivo num papel inócuo.

O cenário é de asfixia financeira. Na Irlanda, a renda mediana de novos contratos em Dublin mais do que duplicou desde 2012. Para travar esta escalada, o governo impôs limites aos aumentos em "Zonas de Pressão de Arrendamento", reduzindo o teto anual de 4% (em 2016) para 2% (desde 2021). Esta tendência de controlo não é isolada: dos 27 Estados-membros da União Europeia, 13 já aplicam mecanismos de regulação de rendas. Até a OCDE confirma que, de 38 países membros, 23 regulam os aumentos durante a vigência do contrato.

Em alguns países, a especulação imobiliária ultrapassou a esfera civil para entrar na esfera criminal. Na Alemanha, o conceito de "renda usurária" — valores fixados grosseiramente acima do mercado — pode levar a penas de prisão até três anos.

A nível jurídico europeu, a luta deslocou-se para os tribunais. Embora os tratados da UE sejam omissos sobre o direito à habitação, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tem interpretado o "direito ao respeito pela vida privada e familiar" (Artigo 8º) como uma proteção contra despejos arbitrários e poluição.

O TEDH tem procurado um "justo equilíbrio" entre a propriedade privada e o interesse público. Num caso emblemático em Espanha, o tribunal determinou a suspensão do despejo de "ocupas" (pessoas que perderam a casa por não conseguirem pagar hipotecas) enquanto o Estado não providenciasse alojamento social, priorizando a dignidade humana e a presença de crianças sobre o direito de propriedade de uma entidade bancária.

A análise de especialistas como Padraic Kenna e Carole Nivard sugere que a deterioração habitacional na Europa é fruto de políticas públicas inadequadas e de uma mercantilização excessiva. A proposta é clara: a habitação deve ser tratada como um direito humano fundamental e não como um ativo financeiro. Para isso, seria necessário reconhecer a "função social" da propriedade privada, subordinando a saúde económica do setor imobiliário à estabilidade e dignidade de quem precisa de um teto para viver.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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