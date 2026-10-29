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Ciclo encerrado: sete anos de Lagarde no BCE terminam com anúncio surpresa

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Christine Lagarde vai deixar a presidência do Banco Central Europeu (BCE) em fevereiro de 2027. O anúncio, feito nesta quinta-feira, 29 de outubro, antecipa a data prevista para o fim do seu mandato, que ocorreria apenas em outubro de 2027. Embora Lagarde tenha negado rumores sobre a sua saída em setembro, a decisão confirma as especulações do mercado, apontando-se agora o Fórum Económico Mundial como o seu provável destino.

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Photo: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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A saída de Lagarde marca o encerramento de um ciclo de sete anos à frente da instituição, período marcado por crises sistémicas consecutivas. António Costa, presidente do Conselho Europeu, destacou a gestão de Lagarde durante a pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia, a crise energética e os choques inflacionistas, afirmando que a sua liderança foi fundamental para a resiliência da zona euro.

Para evitar qualquer vácuo de poder na autoridade monetária da UE, António Costa revelou que o processo de nomeação do sucessor começa já nesta quinta-feira. O procedimento seguirá rigorosamente o artigo 283.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, com a decisão final a caber ao Conselho Europeu na sua composição da zona euro.

O anúncio da saída ocorre num momento crítico de política monetária. O BCE deve divulgar hoje, às 13h15, a sua decisão sobre as taxas de juro, seguida da habitual conferência de imprensa de Lagarde. A previsão do mercado é de manutenção das taxas diretoras, com a taxa de depósito a fixar-se nos 2,5%, após dois aumentos registados este ano.

A saída antecipada surge também num contexto de pressão interna; em setembro, os representantes dos trabalhadores do BCE tinham enviado uma carta à Comissão Executiva exigindo esclarecimentos sobre o futuro da presidente, a quem Lagarde respondeu, na altura, que não havia nada a anunciar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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