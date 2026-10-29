Democratas pedem explicações ao governo sobre entrada de Flávio Bolsonaro nos EUA

O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos manifestou publicamente a condenação à decisão do governo de Donald Trump de conceder visto ao senador brasileiro Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Através de publicações em redes sociais, o comitê, alinhado ao Partido Democrata, questionou a disparidade entre a política migratória aplicada a refugiados de conflitos armados e o tratamento dispensado ao parlamentar brasileiro e sua família.

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

No X (antigo Twitter), o comitê afirmou que, enquanto asilo é negado a indivíduos fugindo da guerra no Sudão ou de crises no Haiti, o governo estadunidense, via Secretário de Estado Marco Rubio, teria facilitado a entrada de Flávio Bolsonaro. A crítica central reside no fato de que a negação de resultados eleitorais estaria sendo aceita como critério para a concessão de visto, enquanto a fuga de violência real não teria a mesma eficácia para migrantes.

O parlamentar democrata Joaquin Castro reforçou a crítica via Instagram, argumentando que a derrota eleitoral — Flávio Bolsonaro perdeu a candidatura à Presidência da República no último domingo (26) para Luiz Inácio Lula da Silva por mais de 4,4 milhões de votos — não constitui fundamento para a concessão de asilo. Castro destacou que o senador é alvo de investigações no Brasil por suposta corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e que havia uma ordem judicial para a entrega de seus passaportes.

De acordo com Castro, o governo Trump deve prestar esclarecimentos ao Congresso dos Estados Unidos sobre a assistência prestada a Flávio Bolsonaro, o que, na visão do parlamentar, configuraria uma violação da legislação brasileira.

Cronologia e fatos estabelecidos

Flávio Bolsonaro, acompanhado da esposa e de duas filhas, chegou a Miami nesta quarta-feira (28). O trajeto incluiu a travessia da fronteira brasileira para a Argentina e um voo privado com escala no Equador. A fuga foi confirmada anteriormente pela agência Reuters, com base em fontes do governo norte-americano e aliados do senador.

O deslocamento ocorreu após o descumprimento de um prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal. A medida cautelar foi determinada no âmbito de um inquérito que investiga lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz; ambos os investigados negam qualquer irregularidade.

A decisão do STF foi proferida após declarações públicas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, que sugeriu que Flávio deveria deixar o país em caso de derrota eleitoral para coordenar a oposição brasileira a partir do exterior. Vale notar que, em vídeo publicado após a intimação judicial, Flávio Bolsonaro havia negado a intenção de deixar o Brasil, afirmando que permaneceria no país para organizar a oposição ao governo Lula.