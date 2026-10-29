Peru instala sistema de monitoramento de rios para alertas de evacuação

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) implementou sensores de fluxo e câmeras de monitoramento em 12 rios críticos da região serrana para converter dados visuais de movimento de água em alertas de evacuação. A operação atual consiste em medir a velocidade e a altura do fluxo para calcular o tempo de chegada da água às áreas urbanas.

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O sistema entrega um intervalo de aviso prévio que varia de 8 a 10 minutos antes que a água atinja as zonas residenciais, prazo que pode ser estendido em vales situados mais abaixo no curso do rio, dependendo da inclinação do leito e da velocidade da correnteza.

Ativos operacionais e abrangência geográfica

A capacidade de monitoramento está efetivamente instalada e operando em três regiões: Lima (rio Huaicocolor), Ancash (quatro cursos d'água) e Arequipa (seis rios alimentados pelo vulcão Misti). A rede está em fase de expansão, com a montagem de novos sensores em andamento em Arequipa, Piura e La Libertad.

Gargalo de notificação e integração sistêmica

Embora a detecção do fluxo já ocorra, a transmissão do alerta à população ainda apresenta um gargalo de automação. A ativação de alto-falantes automáticos para avisos sonoros em áreas residenciais de Ancash está programada apenas para fevereiro de 2027.

Atualmente, a operação depende da integração do sistema de gestão com o Centro Regional de Resposta a Emergências (COER) de Ancash. Isso permite que as autoridades governamentais regionais iniciem protocolos de evacuação baseados em dados objetivos de movimentação hídrica, substituindo a dependência de indicadores indiretos de condições climáticas.