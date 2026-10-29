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Escolas japonesas abandonam telas: caligrafia manual transforma o cérebro das crianças de Kasugai

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Alunos do primeiro ano do ensino fundamental em Kasugai, na província de Aichi, no Japão, trocam teclados e telas por pincéis e papel. A prática, implementada em quase todas as escolas da cidade desde 2011, antecipa o ensino da caligrafia para a fase inicial da alfabetização, transformando o ato de escrever à mão em um exercício de função executiva do cérebro.

Токио
Photo: commons.wikimedia.org by Kakidai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Токио

O mecanismo do aprendizado manual

Para escrever um ideograma corretamente, a criança precisa reter a imagem do símbolo, coordenar a precisão do movimento e corrigir falhas em tempo real. Esse processo ativa áreas do lobo frontal esquerdo ligadas a processos cognitivos complexos, algo que a digitação em teclados não estimula. A atividade sincroniza a visão, a motricidade fina e o pensamento, criando redes neurais que, segundo pesquisadores da Universidade de Kyoto, facilitam a resolução de problemas lógicos e expandem a capacidade linguística.

A operação nas salas de aula

Para evitar a resistência inicial ou o medo de errar com a tinta, as escolas adotam uma etapa preparatória: as crianças utilizam pincéis embebidos apenas em água sobre um papel especial. Como o símbolo desaparece ao secar, o aluno pode repetir o traço indefinidamente. O resultado observado pelos educadores vai além da escrita: a prática promove a disciplina, a redução da ansiedade e a melhora da concentração em outras disciplinas curriculares.

Impacto na alfabetização e cognição

A substituição do papel pelo digital impacta a memória de trabalho e a qualidade da escrita. Estudos indicam que a caligrafia funciona como uma ferramenta de formação de habilidades comportamentais, como a persistência e a atenção aos detalhes. A correlação é direta: a precisão no traço manual reflete-se em menor incidência de erros ortográficos e maior rigor gramatical, evidenciando que a habilidade motora é um suporte para a competência cognitiva.

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