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Chile aprova projeto que condiciona bônus para entrada de casa a poupança prévia

Mundo

Para comprar a primeira casa no Chile, famílias que não possuem o valor total da entrada precisarão agora abrir uma conta de poupança e manter depósitos regulares por pelo menos 30 meses. Esta é a regra central do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em 27 de outubro de 2026, que condiciona a ajuda do governo ao comportamento financeiro do cidadão.

Девушка получает налоговый вычет за ипотеку
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка получает налоговый вычет за ипотеку

O mecanismo funciona como um complemento: quem consegue poupar 7% do valor do imóvel durante o período exigido recebe do Estado um bônus de 3%. Esse aporte governamental completa os 10% necessários para a entrada do financiamento, permitindo que os outros 90% do valor sejam cobertos por um crédito hipotecário, que poderá ter prazo de até 30 anos.

Regras de acesso e limites do imóvel

O acesso ao benefício não é universal; ele é restrito a quem busca a primeira habitação para uso próprio. Para evitar a especulação imobiliária, o governo estabeleceu um teto para o valor do imóvel (incluindo vaga de garagem e depósito): o preço não pode ultrapassar 6.000 UF (Unidades Monetárias), o que corresponde a aproximadamente 247 milhões de pesos chilenos.

A operação financeira será viabilizada pelo Fonavi (Fundo Nacional de Habitação), para o qual o Estado injetará até US$ 2 bilhões em um prazo de 36 meses após a vigência da lei. A gestão do fundo ficará a cargo do BancoEstado, sob a supervisão da Comissão para o Mercado Financeiro.

Onde o cidadão deve poupar

O interessado deve abrir sua conta de Ahorro Voluntario para a Vivienda (AVV) em instituições financeiras autorizadas, como bancos, seguradoras e cooperativas de crédito.

Houve uma exclusão deliberada no projeto: as administradoras de fundos de pensão (AFP) não poderão gerir essas contas de poupança habitacional. A decisão dos deputados afasta as AFP do processo devido a conflitos recentes sobre perdas em fundos previdenciários, limitando a operação a instituições bancárias e de crédito tradicionais.

Impactos fiscais e de investimento

Além da habitação, a medida altera o Código Tributário e as regras de poupança previdenciária voluntária (APV) para ampliar incentivos fiscais. O objetivo é atrair investidores locais e estrangeiros para criar novas fatias no mercado de capitais, focadas em capital de risco e startups, tentando conectar a política de habitação social a um fortalecimento geral do centro financeiro do país.

O projeto segue agora para análise e votação no Senado.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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