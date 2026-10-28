Rússia e Moçambique: o inesperado crescimento nas relações comerciais

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Moçambique e Rússia acordam reforçar cooperação económica e comercial

Os Presidentes de Moçambique, Daniel Chapo, e da Rússia, Vladimir Putin, acordaram o aprofundamento da cooperação económica e comercial entre as duas nações. O compromisso foi reafirmado durante um encontro bilateral realizado esta terça-feira, em Moscovo, no âmbito de uma visita de trabalho do Chefe de Estado moçambicano à Rússia.

Даниэл Чапу, Президент Мозамбика
Photo: https://presidencia.gov.mz/
Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

O foco da parceria estende-se a sectores estratégicos, nomeadamente energia, mineração, agricultura, transportes, educação, ciência e tecnologias de informação.

Diversificação Económica e Sector Energético

Durante as discussões, o Presidente Daniel Chapo sublinhou a estratégia de Moçambique para diversificar a economia para além dos hidrocarbonetos. Nesse sentido, destacou as reformas na legislação mineira e de conteúdo local, bem como a criação da Empresa Nacional de Minas, visando a maximização do valor para o desenvolvimento nacional.

No sector energético, Chapo defendeu o reforço do trabalho conjunto e agradeceu o convite para integrar a Cimeira dos Países Exportadores de Gás.

Intercâmbio Comercial e Protocolos

O Presidente Vladimir Putin revelou que o intercâmbio comercial entre os dois países registou um crescimento significativo, tendo "praticamente duplicado" entre Janeiro e Agosto do corrente ano. Putin referenciou a actividade da Comissão Intergovernamental de Cooperação Económica e Comercial, destacando a assinatura de um protocolo a 1 de Outubro, em Moscovo.

Este documento formaliza a intenção de impulsionar a cooperação em áreas específicas, incluindo:

  • Geologia e exploração do subsolo;
  • Energia, saúde e transportes;
  • Agricultura, educação, ciência e tecnologias de informação.

Defesa, Segurança e Formação

No âmbito da defesa e segurança, Daniel Chapo apontou o combate ao terrorismo em Cabo Delgado como um desafio prioritário, considerando fundamental o reforço da cooperação com a Rússia. O Presidente moçambicano agradeceu o apoio russo na formação de quadros para as capacidades nacionais de segurança.

Na vertente da educação, Putin salientou o aumento regular das quotas de estudantes moçambicanos em universidades russas via orçamento federal e a recepção, este ano, de funcionários públicos moçambicanos para estágios profissionais.

Estabilidade Política e Relações Internacionais

Daniel Chapo informou o homólogo russo sobre a estabilidade política em Moçambique e a decorrência de um Diálogo Nacional Inclusivo com a participação de cidadãos residentes e da diáspora, factor que considerou essencial para o desenvolvimento do país.

No plano multilateral, foi destacada a cooperação construtiva nas Nações Unidas. Por fim, o Presidente moçambicano manifestou gratidão pelo apoio humanitário prestado pela Rússia após as cheias e inundações ocorridas no início do ano.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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