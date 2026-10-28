Desemprego em Espanha sobe para 10,18% apesar de recordes de emprego

O mercado de trabalho em Espanha apresenta um cenário paradoxal: apesar de ter atingido recordes históricos de emprego e de população ativa, a taxa de desemprego subiu para os 10,18% no terceiro trimestre, superando a marca dos 9,87% registada no trimestre anterior, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Para compreender este número, é necessário olhar para a mecânica da oferta de mão de obra. Entre julho e setembro, a população ativa cresceu significativamente, integrando 169.500 novas pessoas, totalizando 25,4 milhões de indivíduos. Embora a economia tenha demonstrado capacidade de absorção — criando 73.600 novos postos de trabalho e elevando o total de empregados para mais de 22,85 milhões — a velocidade da criação de emprego não acompanhou a velocidade com que as pessoas entraram no mercado. O resultado real é um saldo negativo: 95.900 pessoas a mais na fila do desemprego.

Um fator determinante nesta dinâmica foi o programa de regularização de migrantes. A integração de 75.400 cidadãos estrangeiros no mercado de trabalho durante este período reflete a tentativa de formalizar a economia, embora a pressão sobre a taxa de desemprego permaneça elevada. Atualmente, Espanha partilha com a Finlândia o título de país com a taxa de desemprego mais alta da União Europeia.

Este retrocesso coloca em causa a meta política do governo de Pedro Sánchez, que pretendia estabilizar o desemprego abaixo dos 10% de forma duradoura ainda este ano. No entanto, as projeções oficiais mantêm-se otimistas, prevendo que o indicador recue para os 9,9% no final de 2024 e atinja os 8,5% até 2029.

Do ponto de vista macroeconómico, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol tem sido robusto, com a previsão de expansão de 2,6% para este ano. Este dinamismo é corroborado pelos dados de 2025, onde o PIB cresceu 2,8%, superando largamente a média da zona euro (1,5%) e da União Europeia (1,6%).

O governo aposta na procura interna, no investimento e no consumo das famílias como motores para sustentar este crescimento. Contudo, a discrepância entre a expansão do PIB e a incapacidade de absorver a totalidade da população ativa sugere que o crescimento económico, embora quantitativamente superior à média europeia, ainda não é suficiente para resolver a fragilidade estrutural do emprego em Espanha.