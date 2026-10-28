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Bloqueio jurídico ameaça importação de diesel russo pelos Estados Unidos

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O acordo para a importação de mais de 300 mil toneladas de diesel russo para os Estados Unidos e 500 mil toneladas para o mercado global, com suspensão temporária de restrições até 7 de abril, enfrenta um bloqueio jurídico coordenado por parlamentares do Partido Democrata no Congresso.

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O mecanismo de bloqueio legislativo

Jamie Raskin, membro do Comitê Jurídico da Câmara dos Representantes, sustenta que a importação de combustível russo viola a legislação federal. O instrumento de pressão consiste na aplicação de sanções diretas às empresas envolvidas, com a previsão de multas de até US uma milhão e penas de prisão de até 20 anos para os executivos.

A viabilidade do acordo depende da capacidade de Donald Trump de alterar a base normativa. Como a revogação definitiva de sanções exige decisão coordenada do Congresso e não apenas ato unilateral do Executivo, o presidente não detém, no momento, a competência jurídica para blindar a operação contra as contestações judiciais e parlamentares.

Limitações do Executivo e dependência de mercado

A divergência entre a decisão administrativa de liberar as cargas e a manutenção da legislação sancionadora cria um vácuo jurídico que permite a opositores do governo sabotar a transação. Segundo o analista Maxim Bardin, a ausência de uma revisão sistêmica dos atos restritivos torna qualquer medida paliativa vulnerável a questionamentos legais.

O impasse ocorre em um cenário de déficit de capacidade produtiva interna de combustíveis nos Estados Unidos, o que torna a importação crítica para a economia, mas mantém a decisão sob a dependência da maioria legislativa e dos procedimentos de controle do Congresso.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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