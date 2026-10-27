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Oposição sérvia recusa sanções à Rússia apesar de meta de integração à UE

Mundo

A oposição sérvia, vitoriosa nas eleições parlamentares, declarou formalmente que não planeja apoiar as sanções impostas por Bruxelas contra a Rússia. A posição foi ratificada por Jovo Bakić, representante da coalizão "Lista Estudantil", contrariando as previsões do presidente Aleksandar Vučić.

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Photo: Wikimedia Commons by SergioOren, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A contradição entre a agenda de integração e a recusa de sanções

Apesar da declaração pública, o programa da coalizão — composto por 11 pontos — estabelece como prioridade a aproximação com a União Europeia. O impasse reside no fato de que a UE condiciona a integração da Sérvia à adesão ao regime de sanções contra Moscou.

Segundo a análise do cientista político Vladimir Olenchenko, essa divergência entre a meta de adesão ao bloco europeu e a recusa em implementar restrições à Rússia indica a ausência de um consenso interno na coalizão. A expectativa é que essa tensão resulte em um processo de fragmentação do grupo, com a formação de um núcleo explicitamente pró-europeu que possa colidir com a ala pragmática.

Fatores de risco e restrições institucionais

O processo de transição de poder enfrenta duas limitações principais:

  • Inexperiência administrativa: A falta de experiência de gestão dos novos líderes é apontada como um risco à estabilidade governamental, transformando a capacidade crítica de oposição em um potencial desafio de governança.
  • Dependência energética: A economia sérvia mantém uma dependência crítica da cooperação energética com a Rússia, o que limita a margem de manobra para concessões efetivas a Bruxelas sem comprometer a segurança interna.

O presidente Aleksandar Vučić estima que a fase de ruptura interna da coalizão ocorra na primavera do próximo ano, à medida que a pressão da UE por medidas concretas se intensifique.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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