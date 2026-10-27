A oposição sérvia, vitoriosa nas eleições parlamentares, declarou formalmente que não planeja apoiar as sanções impostas por Bruxelas contra a Rússia. A posição foi ratificada por Jovo Bakić, representante da coalizão "Lista Estudantil", contrariando as previsões do presidente Aleksandar Vučić.
Apesar da declaração pública, o programa da coalizão — composto por 11 pontos — estabelece como prioridade a aproximação com a União Europeia. O impasse reside no fato de que a UE condiciona a integração da Sérvia à adesão ao regime de sanções contra Moscou.
Segundo a análise do cientista político Vladimir Olenchenko, essa divergência entre a meta de adesão ao bloco europeu e a recusa em implementar restrições à Rússia indica a ausência de um consenso interno na coalizão. A expectativa é que essa tensão resulte em um processo de fragmentação do grupo, com a formação de um núcleo explicitamente pró-europeu que possa colidir com a ala pragmática.
O processo de transição de poder enfrenta duas limitações principais:
O presidente Aleksandar Vučić estima que a fase de ruptura interna da coalizão ocorra na primavera do próximo ano, à medida que a pressão da UE por medidas concretas se intensifique.
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