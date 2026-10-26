Presidente José Antonio Kast registra queda na aprovação após indultos no Chile

A aprovação do presidente do Chile, José Antonio Kast, caiu para 29%, atingindo o menor nível histórico registrado pela pesquisa Plaza Pública (Cadem), enquanto a desaprovação subiu para 66%.

O exercício do poder de indulto e a reação social

A queda nos índices de confiança foi desencadeada por uma decisão concreta do Poder Executivo: a aplicação do direito de indulto individual para reduzir as penas de 56 condenados por crimes sexuais contra menores. O mecanismo de помилование (perdão), embora seja uma competência legal do cargo presidencial, gerou rejeição em 92% dos entrevistados que tinham conhecimento da medida (89% da amostra).

Indicadores de governabilidade e imagem

A decisão institucional impactou a percepção sobre as capacidades de gestão do presidente. Os indicadores de imagem registraram quedas uniformes no último mês:

Responsabilidade: caiu 8 pontos (37%);

Liderança e autoridade: caiu 8 pontos (32%);

Honestidade: caiu 8 pontos (31%);

Capacidade de diálogo: caiu 9 pontos (28%);

Carisma: caiu 9 pontos (23%).

Avaliação setorial e demanda econômica

A desaprovação da gestão governamental concentra-se nas áreas de Justiça (19% de aprovação) e Comunicações (20%). No setor econômico, a satisfação com as políticas de economia e emprego recuou 7 pontos, situando-se em 26%.

Paralelamente ao Fórum Nacional de Empresários (Enade), a pesquisa identificou as condições institucionais e empresariais exigidas pela população para a retomada de investimentos:

Prioridades para investimentos: Garantia de crescimento econômico (29%) e regras institucionais transparentes e estáveis (23%).

Garantia de crescimento econômico (29%) e regras institucionais transparentes e estáveis (23%). Expectativa sobre o setor privado: Criação de novos postos de trabalho (42%) e pagamento de salários dignos (21%).