Presidente José Antonio Kast registra queda na aprovação após indultos no Chile

A aprovação do presidente do Chile, José Antonio Kast, caiu para 29%, atingindo o menor nível histórico registrado pela pesquisa Plaza Pública (Cadem), enquanto a desaprovação subiu para 66%.
A queda nos índices de confiança foi desencadeada por uma decisão concreta do Poder Executivo: a aplicação do direito de indulto individual para reduzir as penas de 56 condenados por crimes sexuais contra menores. O mecanismo de помилование (perdão), embora seja uma competência legal do cargo presidencial, gerou rejeição em 92% dos entrevistados que tinham conhecimento da medida (89% da amostra).
A decisão institucional impactou a percepção sobre as capacidades de gestão do presidente. Os indicadores de imagem registraram quedas uniformes no último mês:
A desaprovação da gestão governamental concentra-se nas áreas de Justiça (19% de aprovação) e Comunicações (20%). No setor econômico, a satisfação com as políticas de economia e emprego recuou 7 pontos, situando-se em 26%.
Paralelamente ao Fórum Nacional de Empresários (Enade), a pesquisa identificou as condições institucionais e empresariais exigidas pela população para a retomada de investimentos:
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