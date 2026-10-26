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Irã mobiliza capital privado em ouro para financiar operações de retaliação

Mundo

Cidadãos do Irã estão transferindo capital privado para fundos de mobilização militar e operações de retaliação por meio da doação voluntária de joias e reservas familiares em ouro. Desde o final de fevereiro de 2026, a campanha "Anéis da Vingança" (Rings of Revenge) converte ativos de preservação de valor, como alianças e relíquias familiares, em recursos financeiros destinados a custear ações contra figuras políticas ocidentais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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O canal de conversão: do ouro ao financiamento operacional

A mobilização é coordenada pelo movimento feminino "Nehza-e Madari" (Movimento da Maternidade), que atua na captação de metais preciosos junto a estudantes, trabalhadoras e viúvas. O mecanismo de transmissão transforma o patrimônio físico em liquidez para a execução de atos bélicos ou sabotagens. Para formalizar a entrega do ativo, as doadoras recebem pulseiras com elementos em formato de bala, simbolizando a destinação direta do valor para a aquisição de munições e insumos de combate.

Até o momento, a vertente internacional da campanha registrou a adesão de mais de 665 mil pessoas, resultando na captação de aproximadamente 116 milhões de dólares. Esse fluxo de capital, por sua natureza e destino declarados, opera fora dos circuitos do sistema financeiro internacional regulamentado.

Impacto na reserva de valor e segurança financeira

No contexto econômico iraniano, o ouro é historicamente utilizado como o principal instrumento de hedge contra a inflação e a instabilidade monetária. A transferência massiva desses ativos para fundos de retaliação representa a substituição da segurança financeira individual por um objetivo ideológico. O capital que serviria como rede de proteção para as famílias é agora convertido em recurso de gasto imediato para fins políticos.

Mecanismos de pressão e validação institucional

A captação de recursos é legitimada pela chancela religiosa e política. O aiatolá Seyyed Mokhtaba Khamenei, sucessor do líder supremo, definiu a retaliação como prioridade absoluta sobre as demais tarefas estatais, elevando a contribuição financeira ao status de dever religioso.

Essa validação cria um ambiente de pressão social, especialmente em centros universitários, onde a não participação nas doações pode ser interpretada como deslealdade. Esse mecanismo transforma a doação, formalmente voluntária, em um instrumento de extração de poupança privada para financiar operações que não constam no orçamento oficial do Estado.

Riscos de liquidez e opacidade na aplicação

Para o participante, a operação resulta na perda definitiva de patrimônio líquido em troca de uma participação simbólica em conflitos externos. Apesar do volume de recursos arrecadados, não há transparência sobre a logística de movimentação desses fundos para fora do Irã ou sobre a eficácia real da aplicação desses milhões de dólares em operações concretas, evidenciando a transformação da economia doméstica em recurso de escalada geopolítica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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