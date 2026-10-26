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Irã usa combustíveis líquidos e cortes de carga para compensar danos na rede de gás

Mundo

O sistema elétrico do Irã opera sob a restrição crítica de danos em sua infraestrutura de transporte de gás, resultantes de ataques externos. Como 80% da capacidade das termelétricas do país dependem de gás natural, a integridade da rede de distribuição tornou-se o gargalo que define a estabilidade do fornecimento de energia para o inverno.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Dependência de combustíveis líquidos e a lacuna do gás

Para compensar a incapacidade de escoamento integral do gás, o Ministério da Energia implementou um plano de 60 medidas operacionais para um ciclo de 100 dias, com início em meados de dezembro. A operação atual baseia-se no uso de combustíveis líquidos como recurso de contingência para preencher a lacuna deixada pelas falhas na rede gasífera.

Embora os estoques de combustíveis líquidos nas termelétricas estejam em níveis equivalentes aos do ano anterior, a manutenção desse volume depende de uma coordenação direta com o setor petrolífero para a reposição contínua dos reservatórios, evidenciando que a estabilidade do sistema não advém da capacidade nominal de geração, mas da disponibilidade de insumos alternativos.

Medidas de mitigação e restrições de consumo

Diante da limitação física da rede de gás, a estratégia de operação para o período de pico de carga concentra-se em três frentes concretas:

  • Manutenção técnica: Intervenções em linhas troncais para reduzir perdas e eliminar pontos de falha na distribuição.
  • Diversificação de carga: Otimização da operação de hidrelétricas e a preparação de unidades nucleares para suportar o aumento da demanda.
  • Corte de demanda: Imposição de redução de consumo para órgãos governamentais e grandes indústrias, visando diminuir a pressão sobre a geração total.

O resultado sistêmico buscado não é a expansão da capacidade energética, mas a manutenção do fluxo mínimo necessário para evitar apagões, utilizando a economia forçada de energia e a queima de combustíveis líquidos para contornar a fragilidade da infraestrutura de gás.

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Author`s name Petr Ermilin
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