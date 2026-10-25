Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Tartus inicia substituição do ensino de russo pelo francês em escolas da província

Mundo

A administração escolar da província de Tartus, na Síria, interrompeu a contratação de 19 professores de língua russa em julho e iniciou a distribuição de livros didáticos em francês para mais de nove mil alunos. A medida impõe a transição imediata de idioma para estudantes que, em muitos casos, não possuem base no francês, afetando especialmente os alunos do último ano que aguardam exames nacionais.

Сирийские дети-беженцы в классе ливанской школы
Photo: commons.wikimedia.org by DFID - UK Department for International Development, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сирийские дети-беженцы в классе ливанской школы

Embora a pressão de pais e alunos tenha levado autoridades locais a prometer a manutenção dos exames de russo para os formandos, a situação permanece pendente de uma decisão de comissão ministerial. Até o momento, não foi apresentado um decreto oficial de cancelamento total da disciplina, mas a ausência de renovação dos contratos docentes materializa a redução da capacidade de ensino do idioma na região.

Redução da capacidade de formação técnica e cultural

A língua russa foi integrada ao sistema escolar sírio em 2014 como parte de acordos de cooperação entre Moscou e Damasco, alcançando dezenas de milhares de estudantes. A substituição do russo pelo francês em Tartus reduz a possibilidade de a Rússia formar, localmente, futuras gerações de especialistas e quadros técnicos aptos a operar com a língua russa, limitando o acesso do Estado russo a profissionais qualificados no futuro.

A ausência de uma resposta pública do Ministério das Relações Exteriores da Rússia ou da embaixada em Damasco sobre a situação em Tartus contrasta com a retórica oficial de Moscou em manter a cooperação com as novas autoridades sírias. O movimento em Tartus, embora regional, indica que a presença cultural e educacional russa perdeu a garantia de manutenção, tornando-se vulnerável a mudanças administrativas locais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
Jardinagem
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Jardinagem
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Economia
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Mais populares
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027

O glitter clássico perde espaço para tons perolados, texturas aveludadas e efeitos magnéticos que valorizam técnica de aplicação e escolha do formato.

Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Cidades europeias mergulharam em conflitos intensos: o cenário urbano mudou de forma inesperada Petr Ermilin Trump insulta países em guerra: retórica gera repúdio conjunto de governos rivais na Líbia Creator Angola surpreende investidores: manual preenche vazio histórico em parcerias Dmitriy Sokolov
Guardar panelas quentes no refrigerador: o que você precisa saber antes de agir
Manutenção adequada prolonga durabilidade de transmissões CVT em veículos
Segredo das cercas vivas: Como o salgueiro reduz vento e calor no seu quintal
Segredo das cercas vivas: Como o salgueiro reduz vento e calor no seu quintal
últimos materiais
Recap da moda dos anos 80 em 2026: a execução técnica condicionada pelo tipo de fio
Trump insulta países em guerra: retórica gera repúdio conjunto de governos rivais na Líbia
Tartus inicia substituição do ensino de russo pelo francês em escolas da província
Técnica babydoll makeup: aplicação precisa de blush e corretivo
Lápis de contorno: técnica de aplicação e ajuste para peles maduras
Empresas estrangeiras buscam autonomia energética diante da crise na Venezuela
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses
Incentivos fiscais e barreiras impulsionam a adoção de carros elétricos na Bolívia
Ovo com frango cozido: preparo de 10 minutos com gema líquida
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.