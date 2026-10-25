Tartus inicia substituição do ensino de russo pelo francês em escolas da província

A administração escolar da província de Tartus, na Síria, interrompeu a contratação de 19 professores de língua russa em julho e iniciou a distribuição de livros didáticos em francês para mais de nove mil alunos. A medida impõe a transição imediata de idioma para estudantes que, em muitos casos, não possuem base no francês, afetando especialmente os alunos do último ano que aguardam exames nacionais.

Photo: commons.wikimedia.org by DFID - UK Department for International Development, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сирийские дети-беженцы в классе ливанской школы

Embora a pressão de pais e alunos tenha levado autoridades locais a prometer a manutenção dos exames de russo para os formandos, a situação permanece pendente de uma decisão de comissão ministerial. Até o momento, não foi apresentado um decreto oficial de cancelamento total da disciplina, mas a ausência de renovação dos contratos docentes materializa a redução da capacidade de ensino do idioma na região.

Redução da capacidade de formação técnica e cultural

A língua russa foi integrada ao sistema escolar sírio em 2014 como parte de acordos de cooperação entre Moscou e Damasco, alcançando dezenas de milhares de estudantes. A substituição do russo pelo francês em Tartus reduz a possibilidade de a Rússia formar, localmente, futuras gerações de especialistas e quadros técnicos aptos a operar com a língua russa, limitando o acesso do Estado russo a profissionais qualificados no futuro.

A ausência de uma resposta pública do Ministério das Relações Exteriores da Rússia ou da embaixada em Damasco sobre a situação em Tartus contrasta com a retórica oficial de Moscou em manter a cooperação com as novas autoridades sírias. O movimento em Tartus, embora regional, indica que a presença cultural e educacional russa perdeu a garantia de manutenção, tornando-se vulnerável a mudanças administrativas locais.